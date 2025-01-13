冷氣團來襲有被冷醒的經驗 醫曝「這些部位」保暖重要

強烈大陸冷氣團持續發威，中央氣象署表示，今天清晨輻射冷卻效應明顯，西半部、宜花及金門低溫下探10度，尤其新竹、苗栗可能出現6度以下低溫。天冷時，很多人都有被冷醒的經驗，醫師表示，這應是睡覺時保暖工作沒有做好，但也可能是年長者睡眠品質不佳、頻尿所致，若保暖不慎可能引發猝死，須提高警覺。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，冬天時，經過一個晚上的輻射冷卻效應，接近清晨，通常氣溫最低的時刻，這時也正是人慢慢從深睡中醒來，如果睡覺時保暖沒有做好，很容易被冷醒。原因是睡覺時，呼吸、心跳、血壓、新陳代謝、腸胃蠕動都會下降，僅維持基本生命所需，像是清醒時，一分鐘呼吸約15至20次，但睡著時可能降至10次以下，這時體溫也略為下降。

「這時如果被冷醒或起床上廁所，卻沒有做好保暖，很容易發生意外。」林謂文說，65歲以上長者來說，睡眠品質不佳、易醒、頻尿，從溫暖的被窩起身去上廁所，很容易跌倒，且浴室常有對外窗，氣溫較低、溫差大，血管容易收縮，血壓飆升，進而引發心肌梗塞、腦中風等衝擊，三高族群也是同樣危險。

林謂文說，天冷時，血液主要供給心、腦、脾、肺、腎等臟器，造成手、腳血液循環低，容易出現冰冷狀態，避免睡到一半被冷醒，除了棉被要選保暖的材質外，裸露在外的皮膚也應該保暖，包括頭部、頸部、足部，可以戴毛帽、穿高領的衣物、穿毛襪等。

另，睡到一半，小腿出現急性抽筋，也應是保暖不佳，影響肌肉血液循環，這時要多注意「下半身的保暖」，甚至可以使用「暖暖包」，但記得不能直接接觸皮膚，最好用毛巾包著，避免燙傷皮膚。

林謂文說，許多人在室內沒有做好保暖，進出溫差大的陽台、客廳、浴室、廚房等，恐引起心、腦、肺疾病，包括心律不整、心肌梗塞、主動脈剝離、腦出血、腦梗塞、氣喘等，猝死風險更是室內高於室外，提醒在室內也要記得保暖，避免血壓急速波動，降低身體不適的機會。