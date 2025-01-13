跨性別患者 強忍閒言閒語

因外表與身分證所登記的性別不同，一名跨性別人士因長期憋尿，引起泌尿道感染，擔心受到醫事人員異樣眼光，排斥就醫，不願至婦產科看診，但持續服用成藥後，搞壞身體，嚴重腎臟衰竭，只能洗腎，最後仍不幸病逝。

二○○○年屏東「玫瑰少年」葉永鋕事件讓人遺憾，但二十五年過去了，仍有「玫瑰少年」遭家長限制其打扮、行動，以致自殘，甚至萌生自殺意念。此外，ＬＧＢＴ族群就醫時，常因醫療端缺乏足夠的性別意識，而引來許多困擾。

跨性別人士Tong（化名）外表中性，甚至有些陽剛，聲音較粗，因外表跟身分證性別不一樣，易被誤稱為「先生」，至婦產科就診時常被問「來幫太太拿藥嗎？」疫情期間，接種疫苗，常被質疑冒用別人身分證，必須依照護理師要求，背出證件上的資料。

Tong表示，洗腎的姊妹摯友去世後，自己不再忍痛，身體不適就掛號就醫，不想走上朋友這條不歸路。有時醫事人員看著其健保卡喊著「先生」，引來候診時患者的側目，場景令人尷尬，建議以中性稱呼取代「先生、小姐」。

「性少數族群來精神科看診，本身就需要勇氣了。」衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，有些跨性別患者光坐在診間外，就得忍受旁人的閒言閒語，而家長的不諒解也可能讓孩子不想再活下去。

李俊宏表示，曾收治一名情緒障礙、經常自殘的高中男生，個性陰柔，重視外表，常購買化妝、保養品，但家長難以接受，常斥責「好好一個男孩子幹嘛學女生化妝？」於是取消孩子零用錢，還限制行動，親子關係緊張，個案因此自殘，就醫後進一步診斷為憂鬱、焦慮，必須長期治療、追蹤。