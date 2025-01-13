北台8縣市串聯 幸福保衛站守護 兒少免餓肚

北台八縣市「幸福保衛站」政策二○二四年初上路，讓遇家庭變故的急難孩童不至於餓肚子。在基隆有熱心老師、家長和餐飲商家自發性串起「飲食安全網」，讓弱勢學童隨時享有熱食，不再挨餓。

原住新北汐止的小學六年級學生「寬寬」，前年九月隨父親搬家基隆，轉學到基隆市建德國小。開學後一個月，王姓導師察覺孩子無精打采，詢問後才知父親住院，他和讀國中的哥哥早晚餐都沒著落，一整天只在學校吃午餐。

導師和其他老師輪流買早餐給寬寬，也讓他帶學校午餐回家當晚餐，建德國小家長會長李卓彥得知後，又洽商在學校附近開自助餐店、賣魷魚羹、賣麵友人讓寬寬隨時用餐，他每月結帳。

李卓彥說，寬寬是很貼心的孩子，常攙扶陪同洗腎的爸爸到醫院，得知有「愛心店家」還問能不能領兩份，因為哥哥也沒得吃，他告訴寬寬，全家人都可以去吃，讓他安心。兼任建德國小籃球隊教練的李卓彥還鼓勵寬寬加入球隊，去年參加基隆中小學聯賽期間寬爸已病逝，寬寬把爸爸的衣服披在椅背上並放了照片，讓爸爸在場邊看他打球，讓人看了揪心。

新北市幸福保衛站政策二○一三年啟動，與逾二千家四大超商合作，陸續加入八方雲集、梁社漢排骨、鬍鬚張等餐飲店，去年一月串連宜蘭、基隆、北市、桃園、竹縣、竹市及苗栗，讓北台八縣市區域內十八歲以下一八○萬學童遇急難時可到超商免費取餐，拿取的商品不限金額，以吃飽為主。

新北教育局統計，截至去年十一月底，幸福保衛站累計有九萬五六八七人次受惠，領取餐點學童每年微幅成長百分之七至十二，疫情期間人數暴增，二○二一年累計四點四萬人次取用，較二○二○年成長三成五，疫後景氣反映在二○二三年數據，人數飆升達九點二萬人次，較二○二二年成長四成六。

新北高風險家庭管理中心說，幸福保衛站原則是救急不救窮，邁入第十二年，使用學童逐年攀升，在疫情期間家長驟然失業，孩子無法溫飽下，人數直線上升。暑假也是取用高峰。