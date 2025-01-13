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營養師：弱勢者飲食習慣不改 長大慢性病更多

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
各地家扶中心安排採買訓練，引導受助家庭學習買得巧、吃得均衡。圖／新北家扶中心提供
各地家扶中心安排採買訓練，引導受助家庭學習買得巧、吃得均衡。圖／新北家扶中心提供

弱勢學童受經濟影響很難吃得健康，營養師認為若不矯正飲食習慣，長大後慢性病更多；學者則認為問題源自經濟，政府可設計健康飲食方案協助，以免小孩因飲食不當而成了不健康成人、老人。

「有政府和民間扶助，弱勢家庭三餐無虞不難，但卻難保吃得健康。」衛福部基隆醫院營養科主任張皇瑜舉門診個案為例，一名照顧婆婆、兒子的單親媽，三餐幾乎都是早餐店外送鐵板麵等料理，結果自己和小孩虛胖，老人家健康也亮紅燈。

她說，大部分弱勢家庭家長沒有讓自己過得更好的動力，長期不注重營養均衡，全家人承受健康隱憂，如果只是給錢卻亂吃一通，反而把身體搞壞，加強飲食教育刻不容緩。她說，研究顯示學童期飲食常見問題包括油脂、膽固醇攝取過多，鈣質、鐵質和Ｂ群不足，零食吃太多、活動量太少，三、四名學童中就有一人體重過重或肥胖。

「日本重視學童食育，下一代會影響未來國力，一定要教會學生怎麼吃。」張皇瑜表示，不少小學生尿酸偏高還有痛風、高血脂問題，長大後慢性病會更多。她舉例，學生到超商取食如果把牛奶變汽水，把買便當、健康三明治、飯糰的錢拿去買香腸、火腿、調理雞塊，當然可能虛胖或不健康。

衛福部基隆醫院兒科主任謝王虎表示，弱勢兒童缺乏足夠醫療資源，面臨較高健康風險，未能早期發現發育遲緩、營養不良、蛀牙或弱視。

暨南大學社工系教授吳書昀說，弱勢家長早年當孩子時就未被關注健康，當父母後忙於生計更沒機會獲得這些資訊；即使知道，總因生活夠累、挑戰夠多而沒餘力注意，因此弱勢家庭家長照顧下一代可能只求孩子不要生病，不知道牙齒、視力要定期檢查，也沒人跟他們談過健康飲食。

吳書昀表示，坊間診所幾百元掛號費對弱勢家庭不算小錢，「問題源自經濟，要解決的關鍵也是經濟。」建議政府透過免收掛號費，鼓勵父母帶孩子接受健康預防及健康促進服務。孩子上學有營養午餐，政府可補助弱勢家庭孩子早晚餐，具體作法是先改變弱勢家長飲食觀念，用鼓勵方式引導改變，例如到超商兌換餐飲，挑選符合健康飲食的組合餐。

為了改變這些家庭飲食習慣，二○二四歲末家扶中心送弱勢家庭禮物是快煮爐，可同時煮飯、蒸菜，也透過採買訓練等課程，引導受助家庭在有限資源中，學習買得巧、吃得均衡。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，日本民間有十萬家「兒童食堂」，每周或每月一次供應折合台幣約廿至六十五元的健康美味餐，對社會「隱性貧窮」兒童與家庭提供支撐，值得台灣取經師法。

健康飲食 弱勢家庭

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