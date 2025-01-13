聽新聞
0:00 / 0:00
低溫急診 醫師：年輕人變多
強烈大陸冷氣團持續發威，清晨新竹、苗栗出現六度低溫，白天溫度逐漸回升，難得有暖陽。不過，振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學提醒，陽光煦煦，早晚溫差過大，更容易引發腦中風、心肌梗塞，「太陽下山後，氣溫降低，一定要注意保暖」。
田知學說，如果長時間作息不正常、睡眠不足，身體狀況勢必不佳，對於劇烈氣溫變化的承受能力較低，很容易造成心血管疾病風險。此外，三高族群、患有心血管病史者務必做好禦寒措施，否則溫度急劇變化，恐誘發心腦血管疾病。
台北榮總急診加護中心主任陳盈如表示，冬季好發心肌梗塞、腦出血、腦梗塞，最近冷氣團來襲，病患人數確實逐步上升。值得一提的是，今年年輕病人急診數量增加。例如，最近收治一名卅多歲、高血壓男性患者，因低溫造成血壓飆升，引發腦出血。另名四十多歲女性則因高血脂引起心肌梗塞，呼籲三高患者天冷時須按時服藥，勿因沒有症狀自行停藥。
台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，最近部分年輕人因腦中風、心肌梗塞，而被送至急診，原因在於年輕族群常自恃健康，病識感低，一旦突發心肌梗塞，通常病情急速惡化，造成猝死。「年輕族群往往自恃健康、病識感低，一旦突發心肌梗塞，病情常急速惡化，造成猝死。」林謂文呼籲，不論年齡大小，都應定期健檢，降低猝死風險。
今天白天起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，中央氣象署預報員張承傳表示，周二晚間另一波大陸冷氣團南下，並持續影響到周五清晨，北部、東北部再轉為偏冷型態。
消防署統計，今年至十一日全台非創傷到院前無呼吸心跳共四九二人，其中十日、十一日二天合計就有一○九人，呼籲民眾注意保暖並慎防一氧化碳中毒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言