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台鐵安檢4違規 遭罰480萬元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部鐵道局揪出台鐵車站運轉員執勤前沒有酒測、未依規定保存平交道監視錄影紀錄、派任體檢不合格人員執勤等違規，近日已針對4案開罰210萬元，其餘違規也將陸續開出裁罰書，預計台鐵將面臨共480萬元裁罰。聯合報系資料照
交通部鐵道局揪出台鐵車站運轉員執勤前沒有酒測、未依規定保存平交道監視錄影紀錄、派任體檢不合格人員執勤等違規，近日已針對4案開罰210萬元，其餘違規也將陸續開出裁罰書，預計台鐵將面臨共480萬元裁罰。聯合報系資料照

交通部鐵道局揪出台鐵車站運轉員執勤前未酒測、未依規定保存平交道監視錄影紀錄、派任體檢不合格人員執勤等違規，鐵道局近日已開罰四案，其餘違規也將開出裁罰書，預計台鐵將面臨共四八○萬元裁罰；台鐵表示，收到裁罰書後，研擬向交通部提起訴願。

鐵道局去年十二月至今年一月進行台鐵安全檢查時，發現車站運轉員派任前未酒測、未依規定有效保存平交道監視錄影紀錄，還有六起派任體檢不合格員工執勤等問題，確定違反鐵路法。

上述違規案件包含一件未於期限內提報營運狀況資料、一件未能保存平交道監視錄影、一件運轉員執勤前有酒測但無紀錄、三件值班站長及三件車長初檢體格檢查不合格，複檢後依複檢紀錄調整工作，共計九件，違法行為均在一一二年期間，也就是台鐵改制前。

鐵道局表示，已在去年十二月底，以及今年一月八、九日陸續寄出四案裁罰書給台鐵公司，包含運轉員派任前無酒測開罰六十萬元、未依規定保留平交道監視影像罰卅萬元；六起派任體檢不合格員工執勤中，已針對其中二起共罰一二○萬，剩餘四起將於一月中下旬陸續開出共二四○萬裁罰。

另外，鐵道局去年十二月二日，已針對台鐵未報備一一○年度年報營運狀況資料裁罰卅萬，加上上述的四五○萬元，台鐵前後將面臨共四八○萬元裁罰。

台鐵強調，均依規定提報營運狀況資料給鐵道局。針對運轉員派任前無酒測部分，已修訂技能體格檢查實施要點，嚴謹酒測規定和加強查驗，確保行車人員體檢合格；對於未能保存平交道監視錄影部分，主要是當時設備故障，廠商備料及人力吃緊影響維修，經協調後已完成修復。台鐵表示，公司將俟收到裁罰書後，檢視相關內容，研議於期限內向交通部提起訴願。

台鐵 酒測 鐵道

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