健康你我他／兒子媳婦開菜單 我採買幸福滋味

過年最辛苦的兩件事，是「大掃除」和「備年菜」。我家是公寓，平日會定期灑掃，不必等到年終歲末才勞心勞力清理，兒子媳婦新居喬遷，新人新氣象，不必操煩除舊佈新，剩下重頭戲是「備年菜」。

媳婦和我一樣，不擅廚藝，幸而另一半都有料理魂基因，所以夫君洗手作羹湯、婦人遠庖廚的反差畫面，在咱家裡見怪不怪。因我的烹飪技術不佳，所以對於年菜準備方式，婆媳間不會有摩擦隔閡，一切都是「夫唱婦隨」。

一入臘月，兒子就開始著手規畫年菜菜單，有的是透過網路訂購經典菜，有的是託開餐館的朋友烹煮私房菜，還有大姑親手醃漬的臘腸臘肉等家鄉菜，再加上自己的拿手菜—杏鮑菇炒鹹蛋、香煎鮭魚、冬瓜蛤蜊薑絲湯等澎湃年菜，輕鬆上桌，大夥兒是吃得開心又滿足。

小夫妻是雙薪家庭，採買工作自然落在閒閒無代誌的我身上。拿著兒子媳婦攜手開列的食材清單，在市場裡來回穿梭，也跟著婆婆媽媽們排隊搶購，等待時間還能閒聊切磋一下怎麼煮才好吃，我忙得不亦樂乎，為了家人奔波忙碌，那是「幸福」的滋味。

年夜飯團圓飯，不僅僅為了填飽肚子，更重要的是全家人溫馨團聚。所以，用心備菜、開心品嘗、歡心祝福，過好年說好話，新的一年就能平安健康順遂。