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草本暖暖包 冬日驅寒養生良方

聯合報／ 田騏嘉／臻品中醫診所腸胃科主任
結合草本材料的暖暖包，成為冬日裡不可或缺的養生工具。圖／AI生成
結合草本材料的暖暖包，成為冬日裡不可或缺的養生工具。圖／AI生成

寒冬時節，手腳冰冷、腰背僵硬成為許多人的困擾。中醫認為「寒主收引，溫能通行」，外部溫熱療法不僅能驅寒暖身，還有助於氣血調和。結合草本材料暖暖包，成為冬日裡不可或缺的養生工具。

暖暖包透過溫熱作用溫通經絡、活血化瘀，對手腳冰冷、胃寒腹痛或關節痠痛等症狀效果顯著。熱敷腰背部能驅散寒氣、緩解僵硬與酸痛，特別適合寒涼體質、久坐族群或腰背不適者。針對關節疼痛，可選擇遠心端（疼痛處離心臟較遠的部位）熱敷，如膝蓋疼痛時熱敷小腿，可促進血液循環、舒緩疼痛。

暖暖包製作與使用方法

自製暖暖包的材料，常見艾草（祛寒濕）、生薑（暖胃散寒）、肉桂（溫陽活血）或薰衣草（舒緩壓力）等草本材料，搭配粗鹽或糯米即可製作暖暖包。

製作：將草本材料與粗鹽或糯米混合裝入耐熱布袋，縫製密封。

加熱：微波加熱30秒至1分鐘，或是以乾鍋小火加熱，測試溫度後使用。

使用技巧：熱敷3分鐘後休息3分鐘，交替進行，既能驅寒、緩解不適，還能避免燙傷。

注意事項

控制溫度：避免過熱燙傷，使用前須測試溫度是否適宜。

特殊人群：孕婦、皮膚敏感或心血管疾病者，需謹慎使用。

定期更換：建議每兩周更換，保持功效與衛生。

手掌熱敷法

若外出時感到寒冷，也可使用「手掌熱敷法」。將雙手掌心快速摩擦至發熱，輕按關元穴或腹部，維持片刻，有助驅寒暖身。

中醫 暖暖包 材料

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