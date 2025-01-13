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健康主題館／避免食物中毒 外食選擇熟食

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌提醒，外食族盡可能吃熟食。圖／AI生成
台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌提醒，外食族盡可能吃熟食。圖／AI生成

● 夏季易因細菌食物中毒，冬天容易病毒中毒

諾羅病毒多嘔吐、輪狀病毒多腹瀉症狀

知名餐廳「饗饗」日前爆發食物中毒事件，據食藥署最新2023年食品中毒資料，通報633件，造成5196人食物中毒、1人死亡。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，國人外食頻率愈來愈高，增加食物中毒的機率，夏季容易發生腸炎弧菌中毒、冬季易發生諾羅病毒中毒，呼籲外食族盡可能吃熟食，進食前一定要把雙手洗淨。

食藥署統計，2023年通報食品中毒的633件中，以「細菌」導致的食物中毒人數最多，其次為「病毒」，常見導致中毒的細菌為沙門氏桿菌、仙人掌桿菌等；常見病毒為諾羅病毒與輪狀病毒。造成一人死亡的毒素為「河豚毒」。

食物中毒 夏季高於冬季

楊振昌說，食物中毒的通報人數日益增加，與國人的飲食習慣多外食有關，通常夏季的食物中毒事件高於冬季，但近年氣候變遷，已出現暖冬的趨勢，不管夏季還是冬季，四季都可能因為氣溫高，導致食材保存不當使病原菌孳生。

夏季較容易出現「腸炎弧菌」引起的食物中毒，受汙染的食材多為海鮮類，如牡蠣、蝦蟹類等；冬季多為諾羅病毒，受汙染的食材也多為水產品，不過諾羅病毒主要透過糞口傳染，也可能是罹病者透過口沫傳播到食材，食材恰好保存條件不佳，促使病毒滋生。

米飯若微黏 可能受汙染

仙人掌桿菌也是常見導致食物中毒的細菌，楊振昌說，仙人掌桿菌通常是「米製品」，米儲放過久，烹煮後放置常溫過久引起，因此若米飯出現稍微黏，口感不爽口時，就可能受到仙人掌桿菌汙染；金黃色葡萄球菌通常是進食或處理食材的人員「手部不潔」導致，食用者中毒後，會出現下瀉等症狀。

導致食物中毒常見的病毒類型，除了諾羅以外，就屬輪狀病毒，輪狀病毒與諾羅病毒都屬於糞口傳染，但諾羅病毒的主要症狀為嘔吐，輪狀病毒則是腹瀉，兩者都好發於每年11月到隔年2月，1月是高峰期。

吃水產品 一定徹底煮熟

農曆春節將至，很多家庭會選擇到餐廳吃年夜飯，楊振昌提醒，外食族盡可能吃熟食，尤其吃水產品一定要吃徹底加熱煮熟的海鮮。因為水產品在捕撈的過程中，就可能受到病原菌的感染，但是如果保存得宜，病原菌可能會自然死亡，但如果保存溫度不佳，如保存在常溫之下（20℃到30℃間），約1小時就可能大量孳生病原菌。

如果是吃生菜沙拉，也要注意有李斯特菌汙染的風險，據國外調查指出，易受李斯特菌汙染的高風險食品，包含生菜沙拉、哈密瓜、未經殺菌的乳製品、未充分加熱的熱狗和火腿等即食肉品。2011年美國發生大規模的跨州李斯特菌食品中毒事件，導致逾百人受到感染，就是源自於哈密瓜。

楊振昌強調，外食族用餐時，應把握生熟食不交替食用的原則，少吃生食、盡可能吃徹底煮熟的食物，進食前先將雙手洗乾淨，避免增加食物中毒的機率。

外食族 諾羅病毒 食物中毒

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