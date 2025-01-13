健康名人堂／減碳與電算 未來醫療挑戰

思考未來醫療與醫院的經營和發展，除了傳統的病因、病理、診斷和治療的基礎與臨床研究，尖端科技的引入與開發，流程簡化和管理效率提升，可能需要認真思考並執行的是「減碳與電算」，這兩項過去較不熟悉的領域，俾得健康照護的永續發展。

氣候變遷 心肺疾病首當其衝

就減碳而言，醫療健康產業在全球人類活動所產生的溫室氣體排放中，約占5至10%，尤以已開發國家為最，美國約8.5%。近日世界經濟論壇討論中，更發出若無積極作為，在2050年提升三倍的警告。另一方面，氣候變遷，除心肺疾病首當其衝，癌症、代謝、過敏與自體免疫疾病亦明顯上升，醫療院所減碳，責無旁貸。

醫療院所的減碳，概念上應分階段，包括對碳排放量的知己知彼（同規模醫院），設定減碳目標、策略、計畫、評核，鼓勵與獎勵措施，並持續監控檢討。作為包括：

一、節能：以電、水、紙、天然氣為大宗。細項如隔熱、空調、光照、洗衣、插頭等。電器用品應設定時裝置，不用即關，鼓勵以樓梯代電梯。同時檢視各類供應鏈減碳成效，列為續約必要。

二、廢棄物：做好垃圾分類，尤重塑膠容器回收利用。並將閒置怠用的儀器設備分轉下游醫院或教研單位利用。

三、車輛運輸：以電腦管控車輛調配，就近採購食材、衛藥材、轉運病人等。

四、智能管理：由專屬團隊以人工智能監控能源、照明、空調、消防、場域、電動車、再生能源等。尤其手術、檢查的流程與排程，手術室為高能源強度區域，其碳排放量約占醫院四分之一，應盡量無縫高效使用，避免空轉或怠時。不斷檢視治療途徑，減少無謂院內穿梭檢查。

五、教育：教育員工甚至病人和家屬，節能與廢棄物處理的概念，並以醫院為推廣中心。

電算是另一個競爭場域，這也是台灣龍頭醫院台北榮總、台大相繼啟用超級電腦的原因。包括：

一、以人工智能強化個人醫療。根據英國研究報告，全球投入資金在2029年前將達1484億美金。人工智能可分析許多龐大資料庫，包括檢驗、檢查、放射，進而擴展過去許多管中窺豹的小眾知識。

二、健康數據記錄器和穿戴式健康監測系統：醫療機構可及時、遠距追蹤個人狀況，並做出即時的建議、處置、和治療。

三、虛擬實境與擴增實境：主要用在醫學教育、訓練、與部分臨床照顧。可在沒有病人風險的情境下，反覆練習複雜的醫療行為。

四、電子病歷系統：強調完整、不遺漏、易傳輸、易分析、便攜帶，提昇效率和安全性。

五、機器人：尤其外科手術進展，做到更精細、更專注、小傷口、無疲累、少併發。

六、3D列印：尤其在解剖教學、外科手術準備、個人化植入物或義肢等。

七、聊天機器人：提供簡易檢傷分類、醫療常識、藥物諮詢、健康教育、生活型態。並可加速門診預約、檢查排程、術後復健等。

八、電腦虛擬篩選疾病治療藥物：可預測試驗藥物的藥效、安全性、副作用、藥動學，俾加速新藥篩選流程。

未來醫學 須跨界接受新觀念

這些變化與發展前所未見且方興未艾，我們都在學習與實習的道路上。未來醫學已非閉門造車式的寒窗苦讀，或火柴盒裡練綁線打結可及，必須跨界接受新觀念，套句賈伯斯所言「stay hungry、stay foolish」，求知若飢、虛心若愚。雖然是嚴峻挑戰，也是升級健康照護的難得機會。

（作者張德明為台北榮總、國防醫學院、三總前院長、免疫學會榮譽理事長）