衛福部推LGBT+照護指引 讓醫院成為彩虹保護傘

開業婦產科醫師劉偉民在診間碰過不少，理著短髮、穿著牛仔褲和球鞋的女性，包括嚴重經痛、子宮內膜異位症等，或荷爾蒙相關疾病來就醫，但「不到最後關頭不會來」。為了讓這些LGBT+患者有安心的就醫環境，衛福部去年12月公布指引，提供醫事人員應對多元性別民眾醫療需求、就醫環境安排等的方向。

為避免患者因性傾向或性別認同的差異，在就醫過程中遭到汙名或傷害，甚至離開人世，衛福部去年公布「LGBT+民眾醫療照護參考指引」，包含多元性別的各種定義、就醫環境安排、友善醫療應對的建議等。

指引包括就多元性別民眾醫療需求、就醫環境的安排、友善醫療應對的建議，與多元性別同仁共事態度，並提及對於醫事人員教育訓練的構建，到多元性別民眾同意書簽署，與其醫療資源及保險和相關權益等。

彩虹平權大平台執行長鄧筑媛指出，比較常見的情境可能是感染者就醫，或是跨性別者就醫時，可能因為有在服用荷爾蒙治療，或是外型打扮等，而被性別錯稱，例如外表陽剛的生理女性到婦產科診所就醫時，醫療人員可能不知道如何稱呼或給予協助，公部門有這樣的作為其實滿好的。

同志諮詢熱線秘書長杜思誠同樣給予肯定，的確有一部分LGBT+族群會有就醫問題，醫事人員在學校的訓練，可能較沒有機會學到性別敏感度相關內容，例如子宮頸抹片應提醒所有生理女性；有些男同志因肛門菜花需就診，因容易對應到肛門性行為，擔心被醫師另眼對待，往往需尋求推薦同志友善的醫師。

杜思誠指出，跨性別族群則擔心就醫時被性別錯稱，或被用異樣眼光看待，都是需要醫事人員更多的性別敏感度，例如用「伴侶」、「對象」，來取代「有沒有男朋友或女朋友」，指引中就提到，尊重跨性別病人，可從適宜的稱呼開始，如在病人候診時提供性別稱呼小卡讓人填寫，或主動詢問希望怎麼被稱呼，例如慈濟醫院體系，會稱呼病人為「大德」，而非先生或小姐。

劉偉民在診間碰到過不少理著短髮或平頭，穿著牛仔褲和球鞋、性格較陽剛的女性患者，就醫原因包括經痛、子宮內膜異位症、子宮肌腺症、子宮肌瘤等，和荷爾蒙相關疾病，可能因為晚生或不生所導致，且不到最後關頭不會來，「我也好奇她們是不是有群組，」患者間好像會互相交流資訊，彼此介紹到他這裡看診。

開業泌尿科醫師張宏江碰到不少男病人，有些氣質較陰柔的，常見的就醫原因如性功能問題，或擔心性傳染病等，約有三分之二的患者會獨自來就醫，他們往往能坦率表達自己的性傾向，「反而是很好相處的一個族群」，就是用同理心和他們相處，自己則會盡量避免提到性別，而是直接以姓名稱呼。

醫事司副司長劉玉菁表示，很多醫療人員的性平觀念與意識逐漸進步，行政院性別平等委員會在108年做出決議，希望衛福部能更積極制定相關指引，和美國的脈絡一樣，都是採取沒有強制性的指引（Guide Line），目前也已製作性平與性騷擾防治的數位課程，已請相關學會協助宣導。

至於是否會影響醫院評鑑，劉玉菁說，其實現行醫院評鑑已有基準條文，檢視醫療院所有無考慮求診病人的特性，提供相應服務，不只多元性別族群，還有身心障礙者、高齡族群等，目前尚未接到臨床端的意見。