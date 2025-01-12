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藥師盼「有權限註記過敏史」 健保署：將諮詢相關單位意見

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
基層藥師協會建議，衛福部健保署應開放權限，讓藥師可以將會讓病患過敏的藥物寫入健保卡，維護用藥安全。健保署表示，開放藥師權限，仍需徵詢醫事司、食藥署等主管單位意見；示意圖。圖／123RF
基層藥師協會建議，衛福部健保署應開放權限，讓藥師可以將會讓病患過敏的藥物寫入健保卡，維護用藥安全。健保署表示，開放藥師權限，仍需徵詢醫事司、食藥署等主管單位意見；示意圖。圖／123RF

國內有藥物過敏史的人為數不少，基層藥師協會建議，衛福部健保署應開放權限，讓藥師可以將會讓病患過敏的藥物寫入健保卡，維護用藥安全。健保署表示，開放藥師權限，牽涉專科醫師或藥師等各醫事人員相關規範，需徵詢醫事司、食藥署等主管單位意見。

基層藥師協會理事長沈采穎日前發函至健保署說明，依實務現況，醫師看診繁忙，部分病患在就診時未能及時告知藥物過敏史，僅能在領藥時向藥師反映，甚至有患者可能忘記藥物過敏史，導致醫師開立的處方中含有引發過敏的藥物。

沈采穎說，類似狀況造成民眾需返回修改處方，不僅增加醫療資源耗費，其他醫師後續看診可能再度開立會過敏的藥物，對患者用藥安全構成隱憂，呼籲健保署開放藥師或醫師在讀卡時，立刻顯示民眾會過敏的藥物註記，以及讓藥師可以為民眾寫入藥物過敏史的權限。

健保署醫務管理組長劉林義說，以現行制度，民眾健保卡可以註記藥物過敏資料，但礙於IC卡晶片容量有限，最多只能填寫3筆資料，藥物過敏史也無從溯源，難以確保訊息可信度。他說，目前已著手調整註記在健保雲端系統，不再受限於3筆，還可清楚回溯資料填寫者身分，增加可信度，藥局藥師可以輕鬆查詢。

至於，是否開放藥師註記權限。劉林義說，健保署已收到公文，並展開內部討論，但這牽涉專科醫師或藥師等各醫事人員相關規範，需與醫事司、食藥署等主管單位徵詢意見，必要時會邀集醫學會、藥師相關團體討論。

劉林義說，不僅是藥物過敏，部分民眾也對食物過敏，並常自費檢驗過敏原，目前健保署也鼓勵醫療院所將民眾自費健檢結果，上傳至雲端系統，如此讓有關民眾個人健康的資料庫更為完整，方便民眾自行查詢，也方便醫師看診時，對民眾的健康狀況更為了解。

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