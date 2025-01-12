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整形醫拍片「結紮DIY」掀議 泌尿醫：非即避孕、要等3個月

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
泌尿科醫師施冠偉提醒，男性在結紮手術後3個月內無避孕措施行房，仍可能讓伴侶懷孕。示意圖／Ingimage
泌尿科醫師施冠偉提醒，男性在結紮手術後3個月內無避孕措施行房，仍可能讓伴侶懷孕。示意圖／Ingimage

在妻子陪同、泌尿科醫師與護理師的協助下，一名整形外科醫師自行執行結紮手術，過程曝光在網上後，引起熱議。據「施行人工流產或結紮手術醫師指定辦法」第4條規定，施行結紮手術的醫師應具領有婦產科、外科或泌尿科專科醫師證書者，該名醫師為外科醫師，因此，自行結紮，並未違法。

該名整形外科醫師用了一小時完成自我結紮手術，事後在社群平台指出，手術後隔天不適感均已緩解，但仍建議民眾若有結紮意願，要求助泌尿科醫師，「醫者自醫」經歷曝光在網上後，造成轟動。

中山顧家泌尿科診所醫師施冠偉則提供了「男性結紮」科普，提醒，結紮帶來的避孕效果，並非即刻生效，術後3個月內如未避孕，仍可能讓伴侶懷孕，再者，被截斷的輸精管有千分之三機率會自行接通，建議定期回診接受精液分析、檢測精子數量。

男性在結紮手術後，常有下腹部悶脹感或疼痛感，通常不到一天就會舒緩，但建議一周後再與伴侶行房，但此時精液中仍有少量精子，因此保險套等避孕措施仍不可少，否則可能意外地成功做人。

施冠偉表示，曾遇過一名男子在結紮手術後3個月，精液分析報告顯示仍有兩隻精蟲，一隻活的，一隻死的，又過3個月後就發現，精蟲數量竟回升到結紮前狀況，讓人意外。

結紮後，如果反悔，可透過手術重建輸精管，10年內再次手術接回輸精管的成功率達90%以上，但生育能力可能無法百分之百恢復原狀，由於男性輸精管約只有原子筆筆芯的粗細程度，隨著個人發育差異而有變化，愈細的輸精管，除了愈不容易重新接上，也容易因管壁損傷、結痂產生堵塞、爆裂。

據「優生保健法」第10條規定，當事人或配偶患有礙優生的遺傳性、傳染性疾病或精神疾病者，或雙方四親等以內的血親患有礙優生的遺傳性疾病者，及當事人或配偶懷孕或分娩，有危及母體健康的疑慮者，可據個人意願決定是否結紮。

施冠偉說，手術結紮的男性個案年齡分布甚廣，上至60多歲、下至20幾歲。曾有一名男子拿出紅斑性狼瘡診斷證明，不想讓下一代遭受同樣的病痛，透過結紮達成心願。

泌尿科 結紮 醫師

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