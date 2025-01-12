「今年超了沒？」到台東 醫護志工長濱協助免費腹部超音波檢查

由肝基會與國際扶輪3523地區與3510地區舉辦的聯合義診與「免費抽血癌篩暨腹超大活動」，吸引數百位居民前往參加。肝基會／提供 由肝病防治學術基金會（肝基會）發起的「今年超了沒？」—全民免費腹部超音波檢查，1月11、12日來到台東縣長濱鄉，由肝基會與國際扶輪3523地區與3510地區舉辦的聯合義診與「免費抽血癌篩暨腹超大活動」，數百位當地居民前往參加。肝基會統計兩天來共完成了474位民眾免費肝病抽血以及282人做腹部超音波，其中4人檢查異常，當場立即安排轉診追蹤。

為照顧台東偏遠地區居民的健康，肝基會與國際扶輪3523、3510地區合作，於11、12日一連兩天在台東縣長濱鄉長濱國中舉辦「免費抽血癌篩暨腹超大活動」與「親手服務扶輪心、長濱健康任你行」義診，現場吸引許多當地民眾踴躍報名參加，不少人都是第一次做肝病篩檢與腹部超音波檢查。

由於肝臟內部沒有痛覺神經，加上只要有四分之一正常的肝臟還在，就不會感覺異常，等到症狀出現通常都是末期、治療困難。腹部超音波檢查的出現扭轉了「肝癌總是發現太晚」的悲劇。肝基會董事長許金川教授是最早將超音波運用於掃描肝臟，終於讓肝癌（尤其是小型肝癌）無所遁形。超音波用於診斷肝癌，有利於早期發現；而愈早期發現肝癌，治癒的機會愈多，這也是肝基會自2021年起推動「今年超了沒？全民腹超運動」的原因。

好心腸診所劉泮甫醫師幫長濱居民做腹部超音波檢查。肝基會／提供 醫界也發現血液中的甲型胎兒蛋白是檢驗肝癌的一個重要指標，可以用來早期發現肝癌。甲型胎兒蛋白數值升高，可能是肝臟長了肝癌，但數值正常，也不代表沒有肝癌。因此，「抽血」加上「腹部超音波檢查」兩者雙管齊下，是早期發現肝癌最好的方法，所以肝基會與國際扶輪3523地區、3510地區合作，選在2025年開春第一場活動安排來到台東照顧民眾健康。

這次在台東縣長濱國中舉辦的大型義診活動，除了免費肝病篩檢與腹超檢查之外，現場還提供肝膽腸胃科、內科、外科、骨科、眼科、牙科、婦科、兒科、中醫等專科服務，宛如一間小型綜合醫院進駐長濱鄉。這次活動共動員330多位醫護人員及志工一起服務，包括國際扶輪3523地區總監曾國峰DG Gordon、地區前總監邱鴻基PDG Joy等。

國際扶輪3523地區捐贈一輛價值650萬元的心理衛生醫療巡迴車給台東縣衛生局，創下台東歷年義診最高紀錄。國際扶輪3523地區總監曾國峰表示，他期盼這次義診把健康帶給長濱鄉民，並透過親手服務來發揮影響力，鼓勵大家一起改變生活，照顧健康、擁有更好的生活品質。