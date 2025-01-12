明晨低溫下探6度！把握2天回暖好天氣 周二迎冷氣團「凍到周五」

強烈大陸冷氣團持續發威，中央氣象署預報員張承傳表示，今晚至明晨輻射冷卻效應明顯，西半部、宜花及金門低溫下探10度，尤其新竹、苗栗可能出現6度以下低溫，明天白天冷氣團減弱、溫度逐漸回升，周二晚間又有另一波大陸冷氣團南下，並持續影響到周五；而周二晚間至周四清晨3000公尺以上高山有降雪機會。

張承傳說，今天天氣轉乾冷，西半部、東北部整天雲量偏少，較為晴朗，僅花東雲量較多，有些零星降雨。今天中午，中部以北、東北部高溫較前2天明顯回升，高溫18至21度，因此日夜溫差也較大。

張承傳表示，這波強烈大陸冷氣團持續存在，尤其今晚至明天（13日）清晨有明顯輻射冷卻效應，明清晨大部分地區都有局部10度以下的低溫，包含西半部、宜花地區，尤其新竹、苗栗有6度以下的低溫發生機率。

溫度部分，張承傳指出，明天（13日）白天起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，北部、東北部高溫約19、20度，中南部23度，日夜溫差比今天更大。周二（14日）白天溫度持續上升，但周二清晨因輻射冷卻作用，中部以北、東北部低溫13、14度，氣溫偏冷。

周二晚間另一波大陸冷氣團南下，並持續影響到周五（17日）清晨，北部、東北部再轉為偏冷型態，西半部、東北部低溫降為12至14度，花東15、16度，白天高溫北部、東北部16、17度，中南部20度；周五白天冷氣團減弱，到周六、周日（18、19日）氣溫持續上升。

降雨部分，張承傳表示，今天到周二白天水氣偏少，各地晴到多雲，僅花東地區有零星降雨。周二晚間至周三（14、15日）除冷氣團帶來東北風，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，加上南方雲系北移，南部及中部山區也有些短暫雨。

張承傳說，周四（16日）之後水氣逐漸減少，周四清晨西半部山區有局部短暫雨，周四白天至周日各地多雲到晴，僅剩迎風面的東半部有局部短暫雨。

降雪部分，張承傳表示，周二晚間至周四清晨，在低溫與水氣配合條件之下，中部以北3000公尺高山有機會降雪。