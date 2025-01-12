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作息每天大不同？研究指出「1行為」比睡滿8小時 更能降低死亡率

聯合新聞網／ 綜合報導
最新研究指出，規律的睡眠作息比睡滿8小時更重要。示意圖／ingimage
最新研究指出，規律的睡眠作息比睡滿8小時更重要。示意圖／ingimage

常有人說，每天睡滿8小時能讓身體更健康，但新的大規模研究發現，規律的作息比拉長睡眠時間更能預測出健康風險，包括癌症、心血管疾病。擁有高度規律睡眠的人，死亡風險會比作息不規律的人還要更低！

復健科醫師王思恆日前在臉書粉專「一分鐘健身教室」中分享，根據《睡眠》期刊上的一項大規模研究，科學家分析超過6萬名參與者的睡眠數據，利用加速度計來記錄一週的睡眠模式。

他們發現，規律的作息時間比單純的睡眠時長更能預測健康風險，包括癌症和心血管疾病引起的死亡率。擁有高度規律睡眠的參與者，死亡風險比作息不規律的人低了20%-48%。

為何規律睡眠如此重要？王思恆列出三個重點：

1.生理時鐘： 規律的睡眠（清醒週期）有助於維持生理時鐘的穩定。這些節律影響到一系列生理過程，包括激素分泌（如皮質醇、褪黑激素）、代謝功能、免疫系統、腫瘤抑制基因等。

2.心血管健康： 睡眠不規律會升高血壓、發炎指數、惡化胰島素敏感度。

3.睡眠品質：不規律的作息容易導致睡眠片段化或品質較低。

不過王思恆認為，儘管這項研究提供了重要見解，但也伴隨著一些限制，包含逆因果關係（健康狀況不佳的人，本身就難維持規律作息）、數據時間有限（睡眠數據僅來自一週的記錄）、人群組成偏差（參與者主要為年齡較大的白人族群）等。

王思恆建議民眾，每日的作息應在彈性範圍內保持規律，「如果目標是11點，那麼在10:30到11:30這一小時內上床都可以接受。即使晚上沒睡好，或是不用早起的日子，也盡量在固定時間起床，以免影響隔日生理時鐘」。

死亡率 睡眠 睡眠時間

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