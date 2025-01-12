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生意依舊好！饗饗信義店復業首日 下午茶9成滿、晚餐訂位全滿

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
業者強調，在衛生環境上都有加強，包含同仁衛生操作觀念、環境整潔操作、食品中毒防育衛教等都有重新教育訓練，確保食安無任何漏洞。記者洪子凱／攝影
業者強調，在衛生環境上都有加強，包含同仁衛生操作觀念、環境整潔操作、食品中毒防育衛教等都有重新教育訓練，確保食安無任何漏洞。記者洪子凱／攝影

餐飲品牌饗賓集團旗下自助餐「饗饗」微風信義店日前爆發疑食品中毒案造成近60人送醫，餐廳8日起停業，衛生局複查後今核准復業。餐廳從下午茶時段開始營業，業者表示，下午約9成滿，現場有排隊人潮，晚上訂位則已全滿，並感謝各界關心，未來對食安標準會更高標，並要求員工落實。

記者實際訪查，用餐開始前10分鐘，餐廳外及樓下電梯已有不少民眾排隊等待用餐，生意看起來未受太大影響，饗賓集團禮賓中心協理許瀚云表示，餐廳總共可以接待280席客人，今天下午茶訂位約有200席，通常該時段餐期都較有餘裕接待現場客，目前整體用餐人數約9成滿。

有民眾特地從桃園來用餐表示，早已預訂今天下午茶時段，上午有接到客服通知，加上平常很難訂位，仍決定按原計畫用餐，對於大品牌食品安全仍有信心，「復業後應更物超所值。」對餐廳有信心。

許瀚云說，這幾天針對每一筆用餐客戶都有致電說明與關心身體狀況，客人也都表示理解並給予鼓勵，連日來也接到很多詢問何時復業電話，包含今晚、除夕至初二都已客滿，初三至初五到下午茶則還有零星座位，少數客人訂位想要取消，會先詢問看是否需更換餐期貨擇日用餐，若無法前來，也會提供訂金返還說明及服務。

許瀚云強調，在衛生環境上都有加強，包含同仁衛生操作觀念、環境整潔操作、食品中毒防育衛教等都有重新教育訓練，確保食安無任何漏洞，集團很關心顧客身體健康，「把原來做好是我們一直以來堅持」，原先對食品安全要求是高標準，公司也有專業食安部門，未來只會越來越高標，並更緊密要求同仁落實。

許瀚云說，目前公司仍在研議補償方案，待確定後會和市府報告，至於中毒原因目前仍在調查當中。

市府法務局表示，目前共收到7件消費爭議申訴，已要求饗賓公司研議應先行支付醫療費用並退還餐費「完整方案」，該公司表示內部研議後於明天回覆，若受影響消費者不接受業者所提方案，也可提消費爭議申訴，市府將盡力維護消費者權益。

針對日前饗賓集團旗下其他餐廳稽查缺失部分，衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，今天開始會陸續前往稽查，若仍未改善，將依法開罰。

餐廳下午茶餐期開始營業，櫃檯還有民眾送上花籃打氣。記者洪子凱／攝影
餐廳下午茶餐期開始營業，櫃檯還有民眾送上花籃打氣。記者洪子凱／攝影
業者表示，餐廳下午茶餐期開始營業約9成滿，晚餐訂位則已全滿，少數客人訂位想要取消，會先詢問看是否需更換餐期貨擇日用餐，若無法前來，也會提供訂金返還說明及服務。記者洪子凱／攝影
業者表示，餐廳下午茶餐期開始營業約9成滿，晚餐訂位則已全滿，少數客人訂位想要取消，會先詢問看是否需更換餐期貨擇日用餐，若無法前來，也會提供訂金返還說明及服務。記者洪子凱／攝影
饗賓集團旗下自助餐「饗饗」微風信義店日前爆發疑食品中毒案餐廳8日起停業，衛生局復查後今核准復業，餐廳下午茶餐期開始營業約9成滿，晚餐訂位則已全滿。記者洪子凱／攝影
饗賓集團旗下自助餐「饗饗」微風信義店日前爆發疑食品中毒案餐廳8日起停業，衛生局復查後今核准復業，餐廳下午茶餐期開始營業約9成滿，晚餐訂位則已全滿。記者洪子凱／攝影
饗賓集團旗下自助餐「饗饗」微風信義店日前爆發疑食品中毒案造成近60人送醫，餐廳下午茶餐期開始營業約9成滿，排隊等待入場。記者洪子凱／攝影
饗賓集團旗下自助餐「饗饗」微風信義店日前爆發疑食品中毒案造成近60人送醫，餐廳下午茶餐期開始營業約9成滿，排隊等待入場。記者洪子凱／攝影

衛生局 饗饗

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