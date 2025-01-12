快訊

北市信義分局警員騎機車趕案發現場 竟遭汽車撞飛送醫急救

憲訴法覆議咨文擬明日送出 總統最晚23日須公布…政院救濟3條路浮現

躲廁所哭被長官撞見 美女主播被傳「綠茶婊裝可憐」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／SRF引疑慮 環團要求公開透明、正面表列安民心

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市大研究員晁瑞光針對政府推SRF政策，要求能更公開透明，正面表列，否則人民不會放心。記者鄭惠仁／攝影
台南市大研究員晁瑞光針對政府推SRF政策，要求能更公開透明，正面表列，否則人民不會放心。記者鄭惠仁／攝影

政府為有效解決可燃燒廢棄物的問題，正推動SRF政策，昨天柳營工業區產製SRF固體再生燃料棒的隆順綠能科技發生火警，由於2年已發生3次大火，引起民眾疑慮。台南社大研究員晁瑞光要求政府推此政策，更應公開透明及正面表列，讓人民放心。

台南社大環境小組召集人黃煥彰針對這起火警表示，這是另類的災難，隆順綠能科技是SRF製造廠，但「2年內燒3次」，當地居民都覺得超恐怖。他批，SRF美其名叫固體燃料，其實就是燒可燃性廢棄物，卻全球首創被政府認證是綠能（再生能源），綠能補貼費用每度3.95元，「黑煙帶著戴奧辛，空汙殘百姓，還當綠能，怡笑國際。」

今天台南社大舉辦教與學博覽會，環境小組特別呈列長期蒐集與觀察海廢及守護二仁溪、龍崎牛埔地質公園的成果。研究員晁瑞光等人將人吃、動物吃以及SRF顧立燃料棒分放在盒子，讓民眾去認識與辨識，其中固體燃料棒包含紙漿、木材等做的，以及以塑膠、泡棉、紡纖等石化原料做的，他說明，兩種不同的固體燃料棒，若為木材、廢紙漿作的就較讓人放心，但石化原料卻會有汙染、臭味等問題，讓人不放心。要求政府推SRF政策，應是正面可追溯的，包含是什麼廠商製造、什麼地方使用，以及最後結果如何，都要透明公開，如此，大家才會有信心，東西才部會出問題。

晁瑞光表示，柳營工業區隆順綠能科技是政府推SRF政策的示範廠，但頻繁的火警，卻讓人擔心，心想示範廠都這樣，那地方小廠怎麼辦？希望政府能更公開透明，正面表列，否則人民不會放心。

台南市大研究員晁瑞光針對政府推SRF政策，要求能更公開透明，正面表列，否則人民不會放心。記者鄭惠仁／攝影
台南市大研究員晁瑞光針對政府推SRF政策，要求能更公開透明，正面表列，否則人民不會放心。記者鄭惠仁／攝影

SRF 台南 廢棄物

延伸閱讀

幸碰尾牙逃劫 台南柳營科工區綠能工廠大火「燃燒2小時」無傷亡

SRF爭議恐燒到2026桃園選戰 藍綠解讀彼此都有傷害

中央跟進肺癌篩檢、精進SRF 張善政：證明桃園做法站得住腳

嚴防有害空汙氣體 南市擴大稽查SRF資源循環燃料排放

相關新聞

全台凍番薯！19縣市發布低溫特報 2地恐現6度以下低溫

中央氣象署今下午4時28分，針對19縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，局部地區出現6...

連日低溫太陽終於露臉 急診醫師卻憂心：對健康來說更危險

近日冷氣團來襲接連低溫，到院前心跳停止（OHCA）個案持續稱增加，今天太陽露臉，許多人驚呼「哇，今天太陽出來了，終於回暖...

醫護遇1患者用力大便「腹主動脈瘤破裂等死」 網附和：曾大到氣喘發作

「用力大便這件事情好危險，應該奪去了不少人的性命」，一名擔任醫護人員的網友近日在Threads如此訴說，他指出，根據救護車上緊急救護技術員的說法，很多到院前心肺功能停止（OHCA）的個案，都是在廁所發生。

運轉員執勤前未酒測等4違規鐵道局恐罰480萬 台鐵擬提訴願

為把關鐵道安全，交通部鐵道局進行台鐵安全檢查，揪出台鐵車站運轉員執勤前沒有酒測、未依規定保存平交道監視錄影紀錄、派任體檢...

氣象署：明晨新竹苗栗恐6度以下 周二晚間大陸冷氣團再南下

還沒冷完，今起天氣轉乾冷，但明晨更冷。中央氣象署預報員張承傳上午指出，今晚到明天清晨持續受到強烈大陸冷氣團影響，加上輻射...

止痛藥藏隱憂？ 專家認為恐降低人體危機感知

頭痛、生理痛、牙齒痛，許多人會吞上幾顆止痛藥，不僅方便易取得，也能馬上見效。不過有心理學家認為，藥劑中的鎮痛效果可能會「麻痺」人的情緒和判斷能力，因此在服用藥物之後，面對威脅情境時，可能會變得較不謹慎，進而影響自身安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。