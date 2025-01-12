影／SRF引疑慮 環團要求公開透明、正面表列安民心

政府為有效解決可燃燒廢棄物的問題，正推動SRF政策，昨天柳營工業區產製SRF固體再生燃料棒的隆順綠能科技發生火警，由於2年已發生3次大火，引起民眾疑慮。台南社大研究員晁瑞光要求政府推此政策，更應公開透明及正面表列，讓人民放心。

台南社大環境小組召集人黃煥彰針對這起火警表示，這是另類的災難，隆順綠能科技是SRF製造廠，但「2年內燒3次」，當地居民都覺得超恐怖。他批，SRF美其名叫固體燃料，其實就是燒可燃性廢棄物，卻全球首創被政府認證是綠能（再生能源），綠能補貼費用每度3.95元，「黑煙帶著戴奧辛，空汙殘百姓，還當綠能，怡笑國際。」

今天台南社大舉辦教與學博覽會，環境小組特別呈列長期蒐集與觀察海廢及守護二仁溪、龍崎牛埔地質公園的成果。研究員晁瑞光等人將人吃、動物吃以及SRF顧立燃料棒分放在盒子，讓民眾去認識與辨識，其中固體燃料棒包含紙漿、木材等做的，以及以塑膠、泡棉、紡纖等石化原料做的，他說明，兩種不同的固體燃料棒，若為木材、廢紙漿作的就較讓人放心，但石化原料卻會有汙染、臭味等問題，讓人不放心。要求政府推SRF政策，應是正面可追溯的，包含是什麼廠商製造、什麼地方使用，以及最後結果如何，都要透明公開，如此，大家才會有信心，東西才部會出問題。