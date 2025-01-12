止痛藥藏隱憂？ 專家認為恐降低人體危機感知

頭痛、生理痛、牙齒痛，許多人會吞上幾顆止痛藥，不僅方便易取得，也能馬上見效。不過有心理學家認為，藥劑中的鎮痛效果可能會「麻痺」人的情緒和判斷能力，因此在服用藥物之後，面對威脅情境時，可能會變得較不謹慎，進而影響自身安全。

根據英國「每日郵報」的報導，加拿大圭爾夫大學（University of Guelph）的心理學家認為，普拿疼的鎮痛效果可能會「麻痺」人們的情緒和判斷力，因此服用該藥物後，人在面對威脅情境時，可能會變得較不謹慎。研究團隊指出，「這對安全性可能有重要影響，如果服用普拿疼的個體在危險情況下變得較少防備，可能更容易超速或在開車時做出其他不安全的選擇」。

他們認為，止痛藥可能透過降低對疼痛感受的情緒評估來運作，同時也可能削弱對於其他情緒（如恐懼）的感知。

這項研究邀請約260名男性和女性參與，實驗前分別讓受試者服用1,000毫克普拿疼或安慰劑，之後再進行一項驚險的虛擬實境挑戰：走一條高空獨木橋，模擬在80層高樓的樓頂。實驗中，木板會隨著受試者越走越遠而變得越來越晃，若掉落，受試者會「墜落」到地面，伴隨一道白光閃過。

研究中，受試者的心跳普遍上升超過每分鐘30次。平均來說，人們需要15秒的時間才能鼓起勇氣踏上木板，但有2人完全無法踏上去，另外有3人則是在挑戰途中放棄。

結果顯示，服用普拿疼的受試者與安慰劑組有顯著差異。他們首次踏上木板的時間少了17%，在木板上行走速度快了23%，且心跳上升幅度低了14%。

這項研究結果可能代表服用普拿疼的人在面對高壓或恐懼情境時，會變得更加「無所畏懼」，同時也對人身安全產生潛在風險。

衛福部提醒民眾，在食用止痛藥時，務必瞭解正確使用方式，用藥期間不應飲酒或併服含酒精飲料，若用藥三天以上疼痛仍沒有緩解甚至惡化，則應立即就醫。