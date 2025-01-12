快訊

台中趕尾牙…「必巡」歌手曾瑋中搭車擦撞 女歌手郭婷筠也在車上

地牛翻身！花蓮20:12規模4.5地震 9縣市有感「最大震度3級」

柯文哲得在看守所過年 醫喊踏出「革命第一步」：專心坐黑牢

合歡山有殘雪路恐結冰 台14甲翠峰至大禹嶺夜封

中央社／ 南投縣12日電

合歡山今天雖未降雪仍吸引大批遊客，由於殘雪未融及夜間溫度維持冰點上下，路面有結冰機率，交通部公路局宣布，今天夜間至明天清晨預警封閉省道台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

合歡山今天仍是冰凍世界。交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區、東區分局依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山海拔3000公尺以上路段受強烈大陸冷氣團影響，夜間環境溫度維持冰點以下，有局部路面結冰機率，路側局部殘冰、殘雪不易消融。

中區養護工程分局指出，今晚6時至明晨7時，預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，車輛只出不進，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線，13日清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。

中區分局指出，台14甲線31公里處武嶺至33公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，加上殘冰未完全消融，車輛輪胎易打滑，因此今晚8時起夜間雙向封閉管制，不開放通行；另外，台8線中橫臨37便道增開下午5時30分通行時段，僅供造冊農產運輸大貨車通行往谷關。

交通部 合歡山

延伸閱讀

影／兩度降雪 合歡山積雪3公分美如童話冰雪世界

合歡山入夜有下雪機率 台14甲翠峰至大禹嶺封路

影／強烈冷氣團發威 合歡山清晨下雪成銀白世界...積雪0.5公分厚

狂下一夜雪…合歡山白頭 遊客樂追今年首場瑞雪

相關新聞

明晨低溫下探6度！把握2天回暖好天氣 周二迎冷氣團「凍到周五」

強烈大陸冷氣團持續發威，中央氣象署預報員張承傳表示，今晚至明晨輻射冷卻效應明顯，西半部、宜花及金門低溫下探10度，尤其新...

作息每天大不同？研究指出「1行為」比睡滿8小時 更能降低死亡率

常有人說，每天睡滿8小時能讓身體更健康，但新的大規模研究發現，規律的作息比拉長睡眠時間更能預測出健康風險，包括癌症、心血管疾病。擁有高度規律睡眠的人，死亡風險會比作息不規律的人還要更低！

全台凍番薯！19縣市發布低溫特報 2地恐現6度以下低溫

中央氣象署今下午4時28分，針對19縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，局部地區出現6...

生意依舊好！饗饗信義店復業首日 下午茶9成滿、晚餐訂位全滿

餐飲品牌饗賓集團旗下自助餐「饗饗」微風信義店日前爆發疑食品中毒案造成近60人送醫，餐廳8日起停業，衛生局複查後今核准復業...

連日低溫太陽終於露臉 急診醫師卻憂心：對健康來說更危險

近日冷氣團來襲接連低溫，到院前心跳停止（OHCA）個案持續稱增加，今天太陽露臉，許多人驚呼「哇，今天太陽出來了，終於回暖...

止痛藥藏隱憂？ 專家認為恐降低人體危機感知

頭痛、生理痛、牙齒痛，許多人會吞上幾顆止痛藥，不僅方便易取得，也能馬上見效。不過有心理學家認為，藥劑中的鎮痛效果可能會「麻痺」人的情緒和判斷能力，因此在服用藥物之後，面對威脅情境時，可能會變得較不謹慎，進而影響自身安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。