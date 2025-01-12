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連日低溫太陽終於露臉 急診醫師卻為這事更擔心

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
今天太陽露臉，許多人外出曬曬久違的陽光，振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學的心情上「反而是擔心的」，因氣溫突然的變化，對健康來說，更加危險。記者林伯東／攝影
今天太陽露臉，許多人外出曬曬久違的陽光，振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學的心情上「反而是擔心的」，因氣溫突然的變化，對健康來說，更加危險。記者林伯東／攝影

近日冷氣團來襲接連低溫，到院前心跳停止（OHCA）個案持續稱增加，今天太陽露臉，許多人驚呼「哇，今天太陽出來了，終於回暖了，可以外出曬曬久違的陽光」。但振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學說，「心情上反而是擔心的」。

田知學表示，今天氣溫仍低，急診中心血管疾病中風患者還是持續增加，雖然說，氣溫持續呈低溫狀態，需要多加留意，但今天太陽出來了，氣溫突然的變化，「其實對健康來說，更加危險」，病人數也會增加。

「哇，今天太陽出來了，終於回暖了。」田知學指出，相信這是大家共同的想法，但就急診經驗來說，心血管疾病與中風除了好發在秋冬季節外，每到5、6月正值春夏交替時，也為好發季節，由此可知，季節交替、氣溫變化時，十分容易觸發心血管疾病與中風。

田知學說，平時白天到急診值班前，戶外天氣好好，但下午時，突然陸續有心血管疾病與中風患者送至急診，這時看一眼急診室外的情形，天氣變陰了，民眾紛紛穿起外套，就知道「戶外氣溫驟降，變天了」；因此，男性年齡超過45歲、女性超過50歲，或有三高、吸菸、心血管疾病與中風家族史等高風險族群，一定要更加小心。

田知學提醒，低溫時，民眾常喜歡泡湯舒壓、促進血液循環，但對於有心血管病史者來說，溫度急劇的變化，恐增加誘發心血管疾病及中風，或是有些人上山追雪，但高危險族群者，建議不要太過莽撞，「好漢提提當年勇」就好，反則過於莽撞，還是可能發生憾事。

「太陽下山後，氣溫降低，一定要注意保暖。」田知學說，尤其是作息不正常、睡眠不足等最近狀況不好的人，千萬不要去承受劇烈的氣溫變化，有清晨外出運動習慣的長輩，最近也不要外出，應該要好好休息。但若外出追雪、運動出現身體不適時，應立即暫停，並盡速就醫，避免憾事發生。

中風 心血管疾病 氣溫

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