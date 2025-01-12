世人特別好奇人瑞愛吃什麼 但關於長壽這問題可能問錯了！

每當有人瑞過世，人們通常最好奇此人生前愛吃什麼或有何特殊生活習慣，希望藉此獲知長壽祕訣。但影響一個人長壽的因素，究竟是生活型態，還是基因？專家指出，這問題的答案要依據你所謂的「長壽」究竟是幾歲而定，其實超過100歲的人瑞之所以長壽，跟他的生活型態可能無關。

紐約時報報導，數十年來研究顯示，忽略健康飲食、運動、菸酒等建議，會對大多數人的健康造成負面影響，甚至縮短其壽命；但歷來有數不清的故事，講述人瑞的日常生活習慣違反那些健康建議。

例如美國人瑞芮契特（Helen Reichert）100歲時受訪指出，她長期抽菸，醫師一再叫她戒菸，結果多年後醫師都死了，她卻還活著。芮契特在2011年以109歲高齡辭世。

那麼，一個人的長壽有多少比率可歸因於生活方式的選擇，又有多少只是運氣或幸運的遺傳？紐時指出，這問題的答案取決於你所謂的「長壽」究竟是80、90歲，或真正達到人瑞等級的上百歲。

研究顯示，活到80、90歲，在很大程度上是自己可以控制的。美國紐約私立醫學院「愛因斯坦醫學院」醫學與遺傳學教授米爾曼（ Sofiya Milman ）說，有證據顯示，對一般人來說，健康的生活方式確實可延年益壽。

一項去年發布的研究分析超過27萬6000名美國退伍軍人的生活方式，發現養成8種健康的生活習慣可延長壽命最多達24年。那8種行為包括：健康飲食、定期運動、良好睡眠、管理壓力、維持良好人際關係、不吸菸、不濫用鴉片類藥物、飲酒不過量。

如果這些退伍軍人遵守所有8項原則，研究人員計算出他們可預期活到87歲左右。但未參與這項研究的米爾曼指出，研究結果顯示，即使你完全做到了那8項習慣，你還是無法期望活到100歲。

原因是，年紀越大，遺傳似乎就越重要。如果你想活到超過100歲，你需要祖先的一點幫忙。

整體而言，科學家認為人的壽命約25%來自基因、75%來自環境和生活型態。波士頓大學 醫學教授佩爾斯（Thomas Perls）說，當人們接近100歲甚至更長壽時，上述比率就會開始翻轉，變成基因的影響更重要。

研究顯示，許多長壽者的生活習慣並不比一般人健康，但他們不只壽命更長，罹患心臟病、癌症、老年癡呆等與年齡相關疾病的比例也更低。

華盛頓大學醫學教授普維斯（Michael Province）與佩爾斯教授領導的一項長壽家族研究發現，許多長壽者抽菸，有些人是久坐不運動的「沙發馬鈴薯」，但他們往往有一些特殊基因，有助於他們避免疾病且延長壽命。

有些基因可能影響人們罹患特定疾病。例如，已知APOE基因會影響人罹患阿茲海默症的風險；帶有APOE4基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高，而帶有APOE2基因的人，患此病的風險較低。

還有些基因似乎會影響老化過程。例如一種叫做FOXO3的基因，涉及細胞健康的許多面向，可能會讓人不罹患多種與年齡相關的疾病。這類長壽基因的一個主要好處是，它可能抵消不健康生活習慣的影響。

專家強調，這類長壽基因都非常罕見，可能只出現在不到1%的人口中。此外，也沒有單一基因可防止所有老化和與年齡相關疾病；更有可能的是，由數百個基因結合起來產生作用。

佩爾斯說，擁有一組適當的基因來影響長壽，「就像中彩票一樣」，意思是全憑機率，可遇不可求。因此就算你媽媽活到 100 歲，你還是應該選擇健康的生活型態，以防萬一你沒遺傳到那幸運的長壽基因。

專家最後的建議是，無論你做什麼，都不要接受百歲人瑞的健康建議，因為對人瑞來說，生活習慣可能並不重要，但對我們其他人來說，生活習慣真的很重要。