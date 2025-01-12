健保卡註記藥物過敏史？健保署評估雲端可行性

藥師建議開放權限將病患會過敏藥物寫入健保卡，維護用藥安全。健保署評估涉及填寫資格與系統精進待討論，考慮健保雲端可行性。藥師公會全聯會也願意必要時主動協商。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎日前以公文說明，依據實務現況，因醫師看診繁忙，部分病患在就診時未能及時告知藥物過敏史，僅能在領藥時向藥師反映，甚至有患者可能忘記藥物過敏史，導致醫師開立的處方中含有會過敏的藥物。

沈采穎指出，類似狀況造成民眾需返回修改處方，不僅增加醫療資源耗費，其他醫師後續看診可能再度開立會過敏的藥物，對患者用藥安全構成隱憂。她呼籲健保署開放藥師或醫師在讀卡時，立刻顯示民眾會過敏的藥物註記，以及讓藥師可以為民眾寫入藥物過敏史的權限。

衛生福利部中央健康保險署醫務管理組長劉林義今天告訴中央社記者，事實上，以現行制度，部分民眾的健保卡有註記藥物過敏史資料，但礙於IC卡晶片容量有限，最多只能填寫3格資料，藥物過敏史也無從溯源，難以得知這筆資料由何人填寫，難以確保訊息可信度。

劉林義指出，提案涉及填寫資格與系統精進等2面向，健保署在收到公文後已開始內部討論。首先是「誰可以註記民眾藥物過敏史」，牽涉專科醫師或藥師等各醫事人員相關規範，需與醫事司、食藥署等主管單位徵詢意見，有必要時也會邀集醫學會、藥師相關團體討論。

針對系統精進，劉林義說，初步研擬從儲存於IC卡晶片內，調整為註記在健保雲端系統，改善填寫資料模式，未來填寫藥物過敏史相關資料才不再受限於3格，還可清楚回溯資料填寫者身分，增加註記資料可信度，使用健保雲端系統註記，包含藥局藥師等，皆能輕鬆查詢。

面對開放藥物過敏註記健保卡提案，中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜表示，「樂觀其成。」其實之前藥師公會也曾向健保署建議，但後來不了了之，現在既然藥師有所期待，必要時藥師公會也會主動與健保署討論協商。