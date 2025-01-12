交通部中央氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜晚清晨西半部及宜蘭低溫約攝氏9至13度，白天晴到多雲，北部、東半部及澎湖高溫回升至16到20度，中南部地區21至23度，入夜之後氣溫再度下降，日夜溫差大。

中央氣象署上午10時31分針對全台19縣市發布低溫特報，指出今(12日)晚至明(13日)清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明晨新竹縣及苗栗縣局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。