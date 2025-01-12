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大陸冷氣團及輻射冷卻影響 入夜後氣溫再降

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
交通部中央氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，白天晴到多雲，北部、東半部及澎湖高溫回升至16到20度，中南部地區21至23度，日夜溫差大，請適時增減衣物。圖為台北中山區民眾外出逛街。記者林伯東／攝影
交通部中央氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，白天晴到多雲，北部、東半部及澎湖高溫回升至16到20度，中南部地區21至23度，日夜溫差大，請適時增減衣物。圖為台北中山區民眾外出逛街。記者林伯東／攝影

交通部中央氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜晚清晨西半部及宜蘭低溫約攝氏9至13度，白天晴到多雲，北部、東半部及澎湖高溫回升至16到20度，中南部地區21至23度，入夜之後氣溫再度下降，日夜溫差大。

中央氣象署上午10時31分針對全台19縣市發布低溫特報，指出今(12日)晚至明(13日)清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明晨新竹縣及苗栗縣局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

氣象署也提醒加強保暖，預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施，農作物及水產養殖業應注意寒害。

交通部中央氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，白天晴到多雲，北部、東半部及澎湖高溫回升至16到20度，中南部地區21至23度，日夜溫差大，請適時增減衣物。圖為台北華山大草原民眾外出野餐享受暖陽。記者林伯東／攝影
交通部中央氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，白天晴到多雲，北部、東半部及澎湖高溫回升至16到20度，中南部地區21至23度，日夜溫差大，請適時增減衣物。圖為台北華山大草原民眾外出野餐享受暖陽。記者林伯東／攝影

冷氣團 氣溫

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