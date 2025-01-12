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冷氣團襲台連2日109人猝死 今年至今已492人OHCA

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
中央氣象署今天上午針對全台19縣市發布低溫特報，今(12日)晚至明(13日)清各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。圖／聯合報資料畫面
中央氣象署今天上午針對全台19縣市發布低溫特報，今(12日)晚至明(13日)清各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。圖／聯合報資料畫面

冷氣團來襲全台急凍，中央氣象署上午發布低溫特報，全台19縣市今晚至明清晨有10度以下氣溫發生的機率。據消防署統計，今年至今全台非創傷到院前無呼吸心跳共492人，其中10日、11日2天合計就有109人，呼籲民眾注意保暖並慎防一氧化碳中毒

據消防署統計，今年1月1日至11日止共有492人內科OHCA：1日34人、2日51人、3日41人、4日47人、5日35人、6日50人、7日40人、8日47人、9日38人、10日54人、11日55人。

消防署提醒民眾應加強保暖，但使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。民眾如出現一氧化碳中毒症狀，包括頭暈、想吐、四肢無力等症狀，應立即打開窗戶通風、關閉瓦斯、撥打119求助、救護人員抵達前，請將患者移到通風處，就能避免憾事發生。

一氧化碳中毒 保暖

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