運轉員執勤前未酒測等4違規鐵道局恐罰480萬 台鐵擬提訴願

為把關鐵道安全，交通部鐵道局進行台鐵安全檢查，揪出台鐵車站運轉員執勤前沒有酒測、未依規定保存平交道監視錄影紀錄、派任體檢不合格人員執勤等違規，鐵道局近日已針對4案開罰210萬元，其餘違規也將陸續開出裁罰書，預計台鐵將面臨共480萬元裁罰；台鐵表示，收到裁罰書後，研擬向交通部提起訴願。

鐵道局為推動台鐵安全改革成立鐵道檢查員，除針對台鐵安全檢查外，也對其他包含高鐵、林鐵、糖鐵等鐵道安全把關。鐵道局在進行台鐵安全檢查時，發現車站運轉員派任前沒有酒測、沒有依規定有效保存平交道監視錄影紀錄，另還有6起派任體檢不合格員工執勤等問題，確定違反「鐵路法」。

鐵道局指出，去年12月底及今年1月8日、9日陸續寄出4案裁罰書給台鐵公司，包含運轉員派任前無酒測開罰60萬元、未依規定保留平交道監視影像開罰30萬元。

而6起派任體檢不合格員工執勤中，鐵道局已針對其中2起開罰共120萬，總計台鐵已收到210萬元裁罰，剩餘4起，也將於1月中下旬陸續開出裁罰書，後續台鐵還將面臨240萬裁罰；另外，鐵道局去年12月2日，針對台鐵未報備110年度年度營運狀況資料裁罰30萬，估計台鐵前後將面臨共480萬元裁罰。

台鐵指出，針對鐵道局裁罰公司未依111年「鐵路法」修正第32條提報111年度營運年報，經鐵道局去年12月2日裁處30萬元一案，強調均依規定提報營運狀況季報及年報予鐵道局。

台鐵指出，對於車站運轉員派任前未酒測、派任體檢不合格的列車長及值班站長，經查案件是112期間鐵道局檢查發現，公司除已修訂「台鐵公司技能體格檢查實施要點」嚴謹酒測規定外，也已嚴格要求各行車單位，務必落實勤前酒測並加強人員派任前的查驗，並定期派員稽核，杜絕違法派任，確保上線行車人員均經體格檢查及技能檢定合格。

針對未依規定有效保存平交道監視錄影紀錄案，台鐵表示，經查是該影像主機於112年10月3日故障，經分駐所發現後立即通知廠商報價維修，廠商後續於112年10月24完成報價，後續因廠商備料及人力運用吃緊，經協調後於112年11月20日完成修復，公司已行文通知各段務使設備維持正常運作，杜絕類似事件。

台鐵強調，為配合鐵路行車規則111年1月3日修正之68條有關平交道監視影像保存規定，公司刻正辦理環島鐵路平交道監視系統更新案，全案預計114年3月竣工。

台鐵表示，有關鐵道局裁罰公司於台鐵局時期，未於期限內提報111年度營運年報、車站運轉員執勤前沒有酒測、沒有依規定保存平交道監視錄影紀錄，以及派任體檢不合格員工執勤等案，公司將在收到裁罰書後，檢視相關內容，研議於期限內向交通部提起訴願。