出入境旅客增 觀光發展基金預計114年不舉債

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，出入境旅客增加，觀光發展基金收入回到疫前的8成。交通部觀光署表示，目前帳面上約有新台幣4億元債務，預估今年中還完後不再舉債。

觀光發展基金主要財源除了政府預算，還包括機場服務費、觀光署管有土地的租金及權利金收入、國家風景特定區門票、停車清潔維護費、賣店租金等收入。

不過受到COVID-19疫情影響，觀光發展基金面臨短收困境，109年時宣布從110年起首度舉債。

原本預估將舉債上百億元，但由於疫情趨緩後旅客回流，加上觀光署省吃儉用等因素，帳面虧損並無想像的多，觀光署今天表示，目前帳面上的舉債只剩下去年借的4億元，預計今年中將會全數還清，今年度起將不需舉債。

根據觀光署預算書，觀光發展基金113年1到11月總收入為87億2414萬1000元，支出執行51億337萬4000元，收支相抵賸餘36億2076萬7000元。

預算書寫到，預計114年總收入為90億8618萬6000元，總支出78億6507萬5000元，收支相抵結果預計將有賸餘12億2111萬1000元。

觀光署表示，觀光發展基金機場服務費收入部分，去年1到11月約進帳52億元，推估整年度將有57億元以上的收入，將會回到疫情前平均收入的8成以上。