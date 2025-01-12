快訊

用微波爐、在室溫解凍都NG？專家解析11種錯誤解凍肉類方法

洛杉磯野火狂燒沒水救！富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

出入境旅客增 觀光發展基金預計114年不舉債

中央社／ 台北12日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，出入境旅客增加，觀光發展基金收入回到疫前的8成。交通部觀光署表示，目前帳面上約有新台幣4億元債務，預估今年中還完後不再舉債。

觀光發展基金主要財源除了政府預算，還包括機場服務費、觀光署管有土地的租金及權利金收入、國家風景特定區門票、停車清潔維護費、賣店租金等收入。

不過受到COVID-19疫情影響，觀光發展基金面臨短收困境，109年時宣布從110年起首度舉債。

原本預估將舉債上百億元，但由於疫情趨緩後旅客回流，加上觀光署省吃儉用等因素，帳面虧損並無想像的多，觀光署今天表示，目前帳面上的舉債只剩下去年借的4億元，預計今年中將會全數還清，今年度起將不需舉債。

根據觀光署預算書，觀光發展基金113年1到11月總收入為87億2414萬1000元，支出執行51億337萬4000元，收支相抵賸餘36億2076萬7000元。

預算書寫到，預計114年總收入為90億8618萬6000元，總支出78億6507萬5000元，收支相抵結果預計將有賸餘12億2111萬1000元。

觀光署表示，觀光發展基金機場服務費收入部分，去年1到11月約進帳52億元，推估整年度將有57億元以上的收入，將會回到疫情前平均收入的8成以上。

交通部 機場 疫情 觀光署

延伸閱讀

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」 這2小物意外上榜

全台非法旅館民宿逾1500家 去年各縣市開罰近1.3億元

阿里山獲紐時評選全球必去 觀光署：有力代表台灣景點

春節訂房率低迷 交通部：房價是民眾不選國旅重要因素

相關新聞

氣象署：明晨新竹苗栗恐6度以下 周二晚間大陸冷氣團再南下

還沒冷完，今起天氣轉乾冷，但明晨更冷。中央氣象署預報員張承傳上午指出，今晚到明天清晨持續受到強烈大陸冷氣團影響，加上輻射...

醫護遇1患者用力大便「腹主動脈瘤破裂等死」 網附和：曾大到氣喘發作

「用力大便這件事情好危險，應該奪去了不少人的性命」，一名擔任醫護人員的網友近日在Threads如此訴說，他指出，根據救護車上緊急救護技術員的說法，很多到院前心肺功能停止（OHCA）的個案，都是在廁所發生。

運轉員執勤前未酒測等4違規鐵道局恐罰480萬 台鐵擬提訴願

為把關鐵道安全，交通部鐵道局進行台鐵安全檢查，揪出台鐵車站運轉員執勤前沒有酒測、未依規定保存平交道監視錄影紀錄、派任體檢...

麻疹群聚疫情人人自危 醫曝其實另有「真正的大魔王」

中部醫院爆發麻疹群聚事件，人人自危。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學說，國人營養狀態良好，麻疹疫苗兒童接種率超高...

饗饗信義店食物中毒事件未有新增個案 業者宣布「下午恢復營業」

饗饗微風信義店疑似食品中毒案累積就醫人數達59人，北市衛生局從昨天下午起未公布有新增個案，衛生局表示，最後一例通報時間約...

動保司擬禁養大量非犬貓寵物 飼主立院前籲重新評估

農業部動物保護司日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養與輸入的動物種類，寵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。