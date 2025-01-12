氣象署：明晨新竹苗栗恐6度以下 周二晚間大陸冷氣團再南下

還沒冷完，今起天氣轉乾冷，但明晨更冷。中央氣象署預報員張承傳上午指出，今晚到明天清晨持續受到強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應，10度以下低溫範圍更廣，明天清晨新竹、苗栗有機會出現6度以下低溫。周二晚間又有一股大陸冷氣團南下，周三到周五清晨全台又會降溫再度轉冷，低溫可達13-14度。

張承傳說，今持續受到強烈大陸冷氣團影響，但水氣減少，轉為乾冷型態，今西半部及東北部雲量減少，天氣晴朗，僅花蓮、台東雲量稍多，有零星降雨。

他表示，今天清晨西半部、東北部及離島金馬大部分出現10度以下低溫，本島最低溫出現在新北石碇7.5度。白天陽光出來後，高溫回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部21至23度，西半部日夜溫差大。

張承傳說，明天清晨持續受到強烈冷氣團影響，加上輻射冷卻條件更好，10度以下低溫範圍更廣，低溫更低。明天各地及離島除馬祖及台東，其他地區都有局部10度以下低溫發生機率，其中明天清晨新竹、苗栗有機會出現6度以下低溫。但白天開始強烈冷氣團減弱，氣溫會逐漸回升。

本周溫度趨勢，張承傳指出，明天清晨各地寒冷，白天之後氣溫逐漸回升，北部、東半部近 20度，中南部22、23度，各地日夜溫差大。周二白天溫度持續回升，但周二清晨因為輻射冷卻效應，各地溫度偏低，尤其西半部出現14度左右低溫。

張承傳指出，周二晚間另一股冷空氣南下，預估強度達到大陸冷氣團等級，周二晚間到周五清晨再度降溫轉冷。周四清晨西半部、東北部低溫13至14度，花東15至16度，白天高溫北部及東北部16至17度，中南部約20度下上。周五白天起冷氣團減弱，到周六溫度持續回升。

降雨部分，張承傳表示，未來一周大部分地區水氣偏少，今天到周二白天各地晴到多雲，僅花東有零星降雨。周二晚間到周三除大陸冷氣團南下，加上南方雲系北移影響，周二晚到周三北部、東半部、南部及中部山區都有局部降雨機率。