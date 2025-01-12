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台南3大水庫蓄水量達6.49億噸 一期稻作正常供灌
受極端氣候影響，南部近年常有水情拉警報現象傳出，尤其如今時序又進入枯水期，所幸，受惠去年集水區豐沛降雨量，台南3大水庫進帳不少，截至今天蓄水量約達6.49億噸，民生及農業供水正常無虞。
台南市政府表示，目前曾文、烏山頭2個水庫合計有效容量達5.8億噸，有效蓄水量為5.7億噸，有效容量比達到99.28%；南化水庫有效蓄水量則為7907萬噸，有效容量比為88.64%；白河水庫有效蓄水量則有701萬噸，有效容量比50.83%。
南市府也提到，目前南部水情穩定，農業部農田水利署也公告，曾文及烏山頭水庫灌區一期稻作，預計自1月底開始供灌，後續將視降雨量、水庫蓄水量及作物生長情形機動調配供灌，不過，也特別提醒民眾，「有水當思無水之苦」，民眾仍務必維持節水好習慣。
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