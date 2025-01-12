台南3大水庫蓄水量達6.49億噸 一期稻作正常供灌

自2022年起，全台患慢性腎病人口數超過200萬，高居世界之冠，每9人中就有1人患有腎臟病，台灣也因此被封上「洗腎王國」之稱。對此，腎臟科名醫洪永祥在節目中點出10大傷腎行為，提供民眾在日常生活中自我檢視，為自己的健康負責。

2025-01-12 11:10