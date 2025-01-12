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麻疹群聚疫情人人自危 醫曝其實另有「真正的大魔王」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學說於臉書表示，進入校園或人口密集處佩戴口罩，主要是為了預防流感，流感才是「未來一段時間內，真正危害健康的大魔王」。示意圖非新聞當事人，本報資料照片
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學說於臉書表示，進入校園或人口密集處佩戴口罩，主要是為了預防流感，流感才是「未來一段時間內，真正危害健康的大魔王」。示意圖非新聞當事人，本報資料照片

中部醫院爆發麻疹群聚事件，人人自危。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學說，國人營養狀態良好，麻疹疫苗兒童接種率超高，醫療水平也好，麻疹不至於發生超級大的疫情，真的不用過度恐慌。但他再次強調，流感才是「真正危害健康的大魔王」，還沒有接種疫苗者應趕快接種。

謝宗學今天於臉書粉專表示，麻疹屬於空氣傳播，會漂浮在空氣中2個小時，除非佩戴N95口罩，一般口罩雖有些許防禦效果，但預防效果遠不如飛沫傳染病毒，包括流感或一般感冒病毒；因此，他認為，現在進入校園或人口密集處佩戴口罩，主要原因是為了預防流感，而不是預防麻疹。

謝宗學說，1980年以前出生的人，絕大部分感染過麻疹，已擁有終身免疫；兒童1歲接種第一劑麻疹疫苗後就有保護力，5歲接種第二劑後，可將保護力延長至20歲左右，加上台灣完整接種2劑麻疹疫苗的兒童高達 97%，因此比較容易感染族群是1歲以前的嬰兒和20-45歲成年人。

謝宗學指出，麻疹致死率與個人營養免疫狀態好壞、疫苗接種率高低、和國家醫療水平程度有明顯差異，依WHO在2023年統計，當年全球麻疹致死率約1%，非洲約1.6%，但較為先進的美洲是 0.27%、歐洲是0.07%，和較為落後的非洲致死率有明顯差距。

謝宗學強調，國人營養狀態良好，麻疹疫苗兒童接種率超高，醫療水平也好，麻疹不至於發生超級大的疫情，需要小心注意。他說，對於麻疹疫情真的不用過度恐慌，少出入人潮擁擠的密閉空間、做好個人衛生防護、準時帶孩子接種麻疹疫苗，尤其是麻疹在出疹子前後4天有高度傳染性，罹患麻疹的人這段期間不要出入共同場所。

謝宗學說，只要做好上述幾點，台灣麻疹疫情應可以控制在一定的範圍。然而，面對最近寒冷的冬天，再次強調更需要注意流感疫情，他認為流感才是「未來一段時間內，真正危害健康的大魔王」，還沒有接種疫苗的人記得趕快去接種。

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