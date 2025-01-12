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健保總額破9千億元大關 邱泰源：健保點值0.95仍難達標

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部邱泰源說，今年健保總額達到9286億元，但即便如此，今年6月還是很難達到健保平均點值達到每點0.95元。記者沈能元／攝影
衛福部邱泰源說，今年健保總額達到9286億元，但即便如此，今年6月還是很難達到健保平均點值達到每點0.95元。記者沈能元／攝影

衛福部公布今年健保總額9286億元，不僅是首度突破9000億元大關，相較去年8755億元增加531億元，成長金額為歷年最高，成長率5.5%則是行政院國發會所核定的最高成長率，此為連續二年核定最高成長率。但衛福部邱泰源今天表示，即便如此，今年6月還是很難達到健保平均點值達到每點0.95元。

邱泰源今天出席「台灣醫法實務論壇」會前受訪表示，今年健保總額重視提升醫療人員執業環境，保障醫療品質，同時檢視醫界需求，今年健保總額成長率5.5%，為國發會所核定的最高成長率，但仍低於醫院代表提出醫院部門成長率6.7%，西醫基層所提成長率也超過5.5%，醫界也不是亂提。

邱泰源指出，今年健保總額盡量符合民眾及醫療人員需求，讓醫療院所照顧民眾的健康，整體的思考非常單純，沒有其他考量的因素，但即便如此，還是很難達到，去年立法院社福及衛環委員會主決議的今年6月健保平均點值達到每點0.95元。

醫改會指出，今年健保總額加上「111億元移除總額改由公務預算支應」、「20億元罕見疾病藥費」等，實質成長率達8.24％，但此次總額基期算法，補入46億人口預估成長率與實際差值，也未扣減未執行的預算，5.5％成長率有被低估的疑慮，直言「政治凌駕專業」。

邱泰源說，今年健保總額成長率核定，均按照健保總額的協商過程，及尊重健保會及專家建議、符合醫療需求，重點包括滿足民眾醫療需求，讓我國醫療保持在國際水準，並積極納入新醫療科技、罕病新藥、血友病治療、抗精神病長效針劑等，更照顧急重難罕患者、守護資源不足及偏鄉醫療。

健保總額 成長率 衛福部 邱泰源

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