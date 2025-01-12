醫護遇1患者用力大便「腹主動脈瘤破裂等死」 網附和：曾大到氣喘發作
「用力大便這件事情好危險，應該奪去了不少人的性命」，一名擔任醫護人員的網友近日在Threads如此訴說，他指出，根據救護車上緊急救護技術員的說法，很多到院前心肺功能停止（OHCA）的個案，都是在廁所發生。
原PO說明，有天工作中遇到困在廁所太久被發現的OHCA患者，即使到急診後恢復自發心跳，血壓卻非常不穩。根據超音波顯示，患者有腹主動脈瘤破裂情形，原PO表示，對方瞳孔已經無法起反應、血壓也升不上來，只能等死了。
網友紛紛留言用力大便的危險性，「小時候也曾因為過度用力，結果氣喘發作」、「小時候曾經吃太多粽子便秘，在馬桶上太用力結果鼻血噴出來」、「我爸也是，結果是主動脈剝離」、「我小學時外婆就是這樣走的」、「有一天早上準備上學先去大便，一用力沒多久就感覺到腹部劇痛，然後眼前一黑隨後倒下」、「我也曾經上廁所上到昏厥」、「之前試過有幾天都沒來，突然有便意很想去上廁所，但一直拉不出來，用力好幾次，然後人直接頭暈眼前都黑了。洗澡之前再試一次，也不行，洗澡時直接無力站立，整個人攤在地上」、「曾經有幾次早起排便太用力就心悸，差點昏厥過去」。
也有人搞笑表示剛好在大便時看到這則貼文，便放鬆力氣，「什麼啦，我現在正在上，害我後面一縮」、「大便中看到這篇，然後從晚上到剛剛，好幾台救護車的聲音…」、「大便的時候看到這篇…」、「正在大便的我看到突然菊花放鬆、順其自然？」
根據《元氣網》報導，有10大食物能幫助順暢排便：
1.燕麥：富含水溶性膳食纖維，可軟化糞便、促進排便。
2.地瓜：富含膳食纖維，可幫助清除宿便。
3.無糖優格：豐富的益生菌，可幫助調節腸道菌叢，促進腸胃蠕動。
4.菇類：富含水溶性膳食纖維，可軟化糞便，使腸道菌叢健康。
5.地瓜葉：豐富的膳食纖維，可軟化糞便，幫助糞便排出。
6.毛豆：豐富的膳食纖維，可刺激腸胃蠕動。
7.海藻：高黏度的多醣體，可以幫助排便順暢。
8.火龍果：富含果膠，能促進腸胃蠕動，幫助排便。
9.奇異果：水溶性膳食纖維，幫助軟化糞便，有機酸幫助腸道健康。
10香蕉：不可溶性纖維，可幫助軟化糞便。
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