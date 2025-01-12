醫曝生活中「10大傷腎行為」：常喝1飲品腎功能衰老越快

自2022年起，全台患慢性腎病人口數超過200萬，高居世界之冠，每9人中就有1人患有腎臟病，台灣也因此被封上「洗腎王國」之稱。對此，腎臟科名醫洪永祥在節目中點出10大傷腎行為，提供民眾在日常生活中自我檢視，為自己的健康負責。

腎臟科名醫洪永祥日前在「健康晚點名」節目中分享道，每個人體內有200萬顆腎絲球，只要死掉1顆就會少1顆，腎功能發展至青春期到達頂點後，就會開始走下坡，隨著平均壽命的延長，還是希望腎功能足以使用到生命的最後一刻。

洪永祥表示，實際上一般人只需要半顆腎臟就足夠負荷，人在超過60歲後，腎絲球過濾率至少需維持在60分為基本；年輕人平均則落在140、150分，隨著年紀增長，每年會以1～2分持續下降，因此才需要2顆腎臟供人慢慢老化時來支撐。

在台灣200多萬名慢性腎衰竭患者中，除了疾病（糖尿病、高血壓）因素外，有絕大部分是因生活習慣較差，導致腎功能提早衰老。對此，洪永祥整理出「台灣人10大傷腎壞習慣」，供民眾自行檢視：

1.水喝太少

2.高油鹽糖飲食

3.抽菸、空汙（PM2.5）

4.高壓、熬夜

5.濫用止痛藥、抗生素、成藥

6.飲料、零嘴、加工類食品

7.憋尿

8.久坐不動

9.錯誤進補與保健食品

10.錯的飲食、飲水容器

洪永祥提到，現代人購買外食常會使用塑膠袋來包裝，但若食物太過高溫，容易使塑化劑溶出，導致食安的疑慮；另外，保健食品其實就是加工食品，通常含有賦形劑、防腐劑等，使用過量恐怕也會對健康造成危害。

洪永祥也提醒民眾，含糖手搖飲的糖分相較罐裝飲料來說，糖分更多、果糖更高，千萬不要小看一杯手搖飲的熱量，若是一週飲用超過3次，長年累積下來，腎功能衰老的速度也會越來越快；若實在不愛喝白開水，可以選擇「無添加物的」酸櫻桃汁、黑咖啡、綠茶、蔓越莓汁、檸檬水、薑茶及黑豆水來替代。