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低溫範圍擴大！19縣市低溫特報晚上冷到明晨 新竹苗栗恐6度以下

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署針對19縣市發布低溫特報，晚上冷到明晨 。本報資料照片
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署針對19縣市發布低溫特報，晚上冷到明晨 。本報資料照片

低溫特報範圍擴大！中央氣象署上午10時31分針對全台19縣市發布低溫特報，指出今(12日)晚至明(13日)清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明晨新竹縣及苗栗縣局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

橙色燈號(非常寒冷)：新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。黃色燈號(寒冷)：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒加強保暖，但使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

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