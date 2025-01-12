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「饗饗」今日下午重新營業！業者：全店清消、內部檢核

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「饗饗」微風信義店發生疑似食物中毒事件，多人上吐下瀉。圖／擷取自饗饗粉絲頁
「饗饗」微風信義店發生疑似食物中毒事件，多人上吐下瀉。圖／擷取自饗饗粉絲頁

超人氣自助餐廳「饗饗」微風信義店因發生疑似食物中毒事件，自1月7日起遭北市衛生局勒令停業。今日饗饗發布聲明，指出饗饗信義店將於1月12日下午餐啟動營業。

饗饗微風信義店近期傳出多名消費者在用餐後出現上吐下瀉、疑似食物中毒的狀況。根據台北市政府衛生局資料，目前受害消費者累積已有56人，以1月5日佔大宗。饗饗也因此事件，自1月7日起遭勒令停業。根據饗賓餐旅集團統計，1月8日訂位總組數223組、792人，9日為216組、788人，10日則為181組、863人。

饗賓餐旅在1月12日上午發布聲明，表示已於1月8日上午8:00接獲通知，並將於1月12日下午餐啟動營業。聲明中也指出，這段暫停服務的時間，團隊重新進行教育訓練，也請專業廠商進行全店環境清消並徹底進行自主內部檢核，饗賓會更加堅持、精益求精，為您創造更加安心美好的用餐體驗。

饗饗發布聲明，將於1月12日下午重新營業。圖／饗賓餐旅提供
饗饗發布聲明，將於1月12日下午重新營業。圖／饗賓餐旅提供

衛生局 食物中毒 饗饗

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