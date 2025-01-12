「饗饗」今日下午重新營業！業者：全店清消、內部檢核

超人氣自助餐廳「饗饗」微風信義店因發生疑似食物中毒事件，自1月7日起遭北市衛生局勒令停業。今日饗饗發布聲明，指出饗饗信義店將於1月12日下午餐啟動營業。

饗饗微風信義店近期傳出多名消費者在用餐後出現上吐下瀉、疑似食物中毒的狀況。根據台北市政府衛生局資料，目前受害消費者累積已有56人，以1月5日佔大宗。饗饗也因此事件，自1月7日起遭勒令停業。根據饗賓餐旅集團統計，1月8日訂位總組數223組、792人，9日為216組、788人，10日則為181組、863人。