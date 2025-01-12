聽新聞
0:00 / 0:00
「饗饗」今日下午重新營業！業者：全店清消、內部檢核
超人氣自助餐廳「饗饗」微風信義店因發生疑似食物中毒事件，自1月7日起遭北市衛生局勒令停業。今日饗饗發布聲明，指出饗饗信義店將於1月12日下午餐啟動營業。
饗饗微風信義店近期傳出多名消費者在用餐後出現上吐下瀉、疑似食物中毒的狀況。根據台北市政府衛生局資料，目前受害消費者累積已有56人，以1月5日佔大宗。饗饗也因此事件，自1月7日起遭勒令停業。根據饗賓餐旅集團統計，1月8日訂位總組數223組、792人，9日為216組、788人，10日則為181組、863人。
饗賓餐旅在1月12日上午發布聲明，表示已於1月8日上午8:00接獲通知，並將於1月12日下午餐啟動營業。聲明中也指出，這段暫停服務的時間，團隊重新進行教育訓練，也請專業廠商進行全店環境清消並徹底進行自主內部檢核，饗賓會更加堅持、精益求精，為您創造更加安心美好的用餐體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言