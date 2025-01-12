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饗饗信義店食物中毒事件未有新增個案 業者宣布「下午恢復營業」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
饗饗微風信義店疑似食品中毒案累積就醫人數達59人，北市衛生局從昨天下午起未公布有新增個案，衛生局表示，諾羅潛伏期已過，加上店家已完成相關評估報告及精進作為，同意上午9點起復業。業者也發聲明表示下午啟動營業。圖／聯合報系資料照
饗饗微風信義店疑似食品中毒案累積就醫人數達59人，北市衛生局從昨天下午起未公布有新增個案，衛生局表示，諾羅潛伏期已過，加上店家已完成相關評估報告及精進作為，同意上午9點起復業。業者也發聲明表示下午啟動營業。圖／聯合報系資料照

饗饗微風信義店疑似食品中毒案累積就醫人數達59人，北市衛生局從昨天下午起未公布有新增個案，衛生局表示，最後一例通報時間約在9日下午已過24小時潛伏期，店家7日晚上最後供餐後48小時內未有通報就醫，加上店家已完成相關評估報告及精進作為，同意上午9點起復業。業者也發聲明表示下午啟動營業。

根據衛生局統計，從7日陸續接獲醫院通報信義區「饗饗微風店」疑似食品中毒，截至12日上午9點累計通報共計59人，統計59名個案用餐時間集中於5日至6日間，於1月5日用餐人數共計44人，1月6日用餐人數為15人，截至今天上午9點未有新增通報個案。

由於先前業者已提交復業申請，但當時個案仍持續增加，衛生局表示，會從最後一例通報觀察至少24小時，若未新增個案，確定餐廳的風險已受控制，才有可能評估復業，食品藥物管理科長林冠蓁表示，由於部分個案是在外縣市就醫並通報所轄管衛生局，完成資料調查後補通報給北市衛生局，接獲最後一例通報時間約9日下午3點，已超過24小時。

林冠蓁表示，饗饗最後供餐時間是7日晚上，由於通報案例與諾羅症狀具有重疊性，諾羅潛伏期約24-48小時，扣掉民眾就醫時間差，應已過潛伏期，店家也有提供改善措施，包含推測食物中毒原因、食材人員管理精進作為、所有人員教育訓練也已完成，經衛生局前往複查合格後，同意今天上午9點復業，但仍看業者實際營業規畫。

饗饗業者稍早也發布聲明，將於今天下午餐啟動營業，暫停服務期間，團隊重新教育訓練，也請專業廠商做全店環境清消並徹底自主內部檢核，也感謝各界關心與支持。

衛生局 食物中毒 饗饗

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