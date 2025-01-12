高雄熊本2月3日復飛 每週航班增至15班

華航高雄飛往日本熊本航線預計在2月3日復航，加上目前台灣每週12班從桃園機場飛往熊本的直飛航班，未來將有每週15班航班飛往熊本，可望帶動旅遊商機。

台積電進駐熊本為當地帶來觀光商機，根據日本觀光廳數據，2024年1月到9月共有101萬8000名外國旅客投宿熊本縣，改寫2018年創下的101萬3000人統計史新高紀錄，其中台灣以29萬8000人居各國之冠。

熊本縣菊池市發布新聞稿表示，日前與日本百選森林菊池溪谷、日本百選溫泉菊池溫泉，以及九州的賞櫻名所菊池公園等，台灣自由行觀光客大增而備受注目，日前更與台南市東區簽署友好城市，2月華航復航高雄飛往熊本航班後，每週將有15班航班，預計可再帶動一波旅遊熱潮。

菊池市指出，菊池市有許多賞櫻名所，其中菊池公園內有近3000株櫻花，包括染井吉野櫻、山櫻等，是菊池市賞櫻名所，不僅晚間有夜櫻點燈的活動，讓旅客可以泡湯之後散步賞櫻。

菊池市也在櫻花盛開季節舉辦馬拉松。菊池市表示，今年3月16日將舉辦已經70週年的菊池市櫻花馬拉松，目前已經開放旅客報名。

菊池市介紹，「菊池」一名來自於日本中世紀極具影響力的武士家族，其歷史可追溯至平安時代，不僅曾在日本歷史上因抵禦元朝蒙古的入侵而名列史冊，甚至在南北朝時期勢力一度擴及整個九州。

菊池市說，目前在菊池市仍有相當多的菊池相關建物以及家徽設計。在菊池公園內的菊池觀光物產館，即可線上預約體驗穿戴日本武士盔甲，漫步在菊池公園內與菊池15代菊池武光的雕像合影。