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清晨低溫零下8.2度！玉山降雪成銀白世界 絕美畫面曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今日清晨玉山北峰低溫下探零下8.2度，樹木及地面均累積厚厚一層積雪，畫面成了夢幻銀白世界。圖／中央氣象署提供
今日清晨玉山北峰低溫下探零下8.2度，樹木及地面均累積厚厚一層積雪，畫面成了夢幻銀白世界。圖／中央氣象署提供

受到強烈大陸冷氣團影響，加上水氣配合，今日清晨玉山北峰低溫下探零下8.2度，樹木及地面均累積厚厚一層積雪，畫面成了夢幻銀白世界，讓追雪族紛紛興奮地拿起相機拍照。中央氣象署今晨也發布低溫特報指出，今日至明清晨受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署指出，玉山北峰今凌晨6時35分氣溫為零下8.2度，樹木及地面都被皚皚白雪覆蓋，山峰也都有白雪封頂，形成一片銀白美景，十分夢幻；但白天大陸冷氣團減弱，各地晴時多雲陽光露臉，玉山氣溫也已慢慢回升。

氣象署表示，今日大陸冷氣團減弱，且受到北方乾空氣影響，除花東雲量較多，其他各地晴時多雲陽光露臉，白天氣溫回升；高溫部分，北部、東半度落在16至20度，中南部更可達21至23度，但夜間、清晨部分地區仍有10度以下低溫，日夜溫差。

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