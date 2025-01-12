還沒冷完 天氣風險：下波冷空氣周三再來北東轉雨

還沒有冷完，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，今大陸冷氣團減弱，且受北方乾空氣影響，僅花東雲量較多，其他各地晴時多雲陽光露臉。各地白天氣溫回升，北部東北部回升到16-17度，中南部與東南部回升到18-22度。因天空雲量少，入夜後輻射冷卻效應較明顯，中南部空曠地區仍有9-10度低溫出現，其他地區低溫也在11-12度，日夜溫差大。

明起天氣，廖于霆指出，明天及後天隨東北季風稍微減弱，各地氣溫略為回升，中南部日夜溫差明顯擴大，白天高溫預計可達21至24度，但清晨與夜晚低溫仍維持在15度左右。 花東依然可能零星降雨，其他大多維持乾燥穩定天氣型態。

廖于霆指出，周三新的冷空氣南下，東北季風再度增強，北部及東北部受影響最明顯，氣溫明顯下降，預估低溫可能降至15-16度。 受冷空氣及海面水氣影響，北部及東北部有陣雨，中南部依然維持穩定多雲到晴天氣。

周四及周五冷空氣持續影響，廖于霆說，強度逐漸減弱，氣溫開始回升。北部及東北部降雨頻率降低，天氣逐漸轉多雲到晴，中南部依舊是晴朗穩定天氣。周六東北季風進一步減弱，全台大部分地區可望迎來晴朗舒適天氣。 北部及東北部溫度回升至19至20度，中南部高溫可達21至23度，冬日暖陽將成為這段時間的主角。

此外，廖于霆說，最近登上熱門新聞的南加州野火，因南加州受到冷高壓影響，這段時間天氣仍然穩定乾燥風勢大，短期內恐怕難以完全控制，長遠來看可能要到下周末，有來自太平洋的水氣通過，為南加州帶來降雨，情勢才有機會舒緩。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。