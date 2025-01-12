全台凍蕃薯！18縣市低溫特報 到晚上恐10度以下

中央氣象署今晨針對全台18縣市發布低報特報，氣象署指出，今(12)日至明(13日)清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨金門有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率；今日新北市、桃園市、苗栗縣及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下(橙色燈號)發生的機率，請民眾注意防範。

氣象署指出，橙色燈號(非常寒冷)，金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號(寒冷)：基隆市、台北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒，應加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。