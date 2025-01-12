寒流來襲？吳德榮：今入夜最冷最低5度 周三北台氣溫驟降

還沒冷完，今入夜最冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今(12日)晨截至6時22分，本島各縣市的平地最低氣溫，前3依序為新北(石碇區)7.5度，苗栗(三灣鄉)7.7度，基隆(七堵區)8.5度；台北市的平地最低氣溫為(南港區)9.5度。各地區平地最低氣溫約在8至11度。

吳德榮說，今白天至明(13日)晨仍受「強烈大陸冷氣團」影響，天氣轉晴冷，白天因陽光加熱氣溫稍回升，入夜「強輻射冷卻」發威，將創此波平地最低氣溫，甚至出現5度左右「極端低溫」，而台北測站亦有短暫觸及「寒流標準」的機率。

今各地區氣溫為：北部7至17度、中部8至21度、南部10至23度及東部9至22度。

最新模式模擬，吳德榮說，明日白天起至周二(14日)各地晴朗穩定，冷空氣減弱，逐日明顯回暖，早晚氣溫仍偏低。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，周三(15日)另一波鋒面雨帶挾強冷空氣南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台氣溫驟降，愈晚愈冷。周四(16日)至周五(17日)晨，強冷空氣籠罩，氣溫降至最低，天氣逐漸轉乾。周五白天起至下周(19)日，冷空氣逐日減弱，氣溫回升。最新歐洲模擬強度略微調強，但仍比目前這波稍弱，以「大陸冷氣團」機率最高，但不是最後定論，模式不排除還會繼續微調，應密切觀察。