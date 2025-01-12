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候車亭普遍不足 民間捐建變地標

聯合報／ 記者趙容萱陳俊智黃羿馨／連線報導
大里崇光獅子會在台中市大里仁愛醫院前捐建「旗艦級」候車亭昨啟用成為地標、帶動風潮。圖／大里崇光獅子會提供
大里崇光獅子會在台中市大里仁愛醫院前捐建「旗艦級」候車亭昨啟用成為地標、帶動風潮。圖／大里崇光獅子會提供

台中市7231個公車站點，僅1113站設候車亭，比例只有15%，新候車站建置慢，既有候車亭也往往老舊簡陋，或施設條件不夠，長者只能日曬雨淋等公車。新竹市公車站的候車亭則只有約9.8%，桃園市更低到7.5%，候車亭不足已成共同現象。

在台中市議員張芬郁、李天生力促下，由台中市大里崇光獅子會募集97萬元捐建，在大里仁愛醫院前興建10公尺長的「旗艦級」候車亭昨天啟用，採「雙對稱」設計，乳白色候車亭，夜間燈光明亮，成為新地標。

國際獅子會300C-2區第七專區主席黃宇銘說，仁愛醫院前候車亭老舊簡陋，無法防風雨日曬，候車椅僅容4人，且近馬路，十分危險，在新候車亭啟用後，盼就診病患、學生和通勤族能有安全、舒適的乘車環境。

與會的交通局專委陳文政說，為營造友善候車環境，交通局每年皆編列2500萬元，約可建置75座候車亭，惟因台中幅員廣大，公車路線共235條，站點眾多，資源有限，因此民間團體捐贈，交通局樂觀其成。

市議員施志昌說，偏鄉交通仰賴公車運輸，卻因為沒有人行道或是路緣寬度限制，候車亭非常少，且新蓋候車亭最困難的是用地取得，去年他和里長與私人地主協調多次，爭取新建5座候車亭。

交通局說明，經民眾建議站點後，交通局邀集里長等人實地會勘，若施設條件允許即納入候車亭新建地點派工，若空間不足，多透過里長協調後，由地主無償提供土地建置。

桃園全市現有7千多個公車站點，候車亭約530個，不少議員爭取再增加候車亭，盼減少等車民眾受風吹日曬淋雨。桃園市交通局回應，目前每年編列上千萬元預算推動候車環境改善計畫，逐步廣設候車亭，朝每年設置30座到40座目標努力。

新竹市有789個公車站點，75座候車亭，3處轉運站，候車亭設置比率僅約9.8%。交通處說明，今年已和公路局申請建置20座候車亭，預計年中啟用，將持續向公路局爭取補助增設候車亭，讓市民等車更舒適、更便利。

公車 台中市 獅子會

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