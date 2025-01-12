肺癌新藥病人用不起 醫籲差額負擔

肺癌連十三年高居國人癌症死因首位，全台每年新增一點八萬名肺癌患者，逾半數確診時已是晚期。臨床醫師點出治療困境，晚期病人亟需免疫治療等療法，健保署考量財務衝擊未能納入健保，病人有藥卻用不得。國內外專家建議，應採差額負擔，幫助病友盡早用藥。

台灣肺癌研究學會理事長楊志新說，每年有數千位肺癌患者有免疫治療或免疫治療合併化療的治療需求，但健保免疫治療給付門檻高，僅一成病人能用藥，免疫治療合併化療則僅有鱗狀癌病人適用，肺腺癌尚未納入，盼衛福部盡快開放用藥，且勿設下太多限制。

癌症新藥昂貴，不少病人卻必須自費或仰賴商業保險支應。高醫附醫前院長鍾飲文說，許多長輩年輕時無醫療保險觀念，罹癌時沒有足夠資源負擔昂貴藥物，建議比照日本，採差額負擔方式，病人負擔部分藥物費用，其餘由健保支付，讓弱勢病人有機會用藥。

國際肺癌研究學會執行長凱倫・凱利（Keren Kelly）說，差額負擔是可行且合理作法，美國施行差額負擔制度多年未遭遇嚴重挑戰，主要爭議為差額負擔金額比率，可透過滾動式調整制度細節改善。

健保署表示，依健保法規定，僅醫材可採差額負擔，要將癌藥納入差額負擔，涉及立法院修法，需要有社會共識才容易推動。不過，有關免疫治療藥物給付，正與廠商研議財務方案，最快今年第一季就能納保。