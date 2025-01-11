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大林慈濟陷盜圖風波 彰化縣前縣長卓伯源給建議：盼得以圓滿解決

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。圖／大林慈濟醫院提供

針對近日嘉義大林慈濟醫院「佛陀問病圖」引發盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源今天表示，他將尋求企業界的支持，透過管道尋求慈濟、原創藝術家李健儀的同意，由李健儀重新完成畫作，讓此一負面事件得以圓滿解決。

卓伯源說，慈濟致力於的公益慈善，是社會正面的力量，九二一大地震時，彰化員林龍邦富貴名園大廈倒塌造成嚴重傷亡，他當時是副縣長擔任救災指揮官，對於慈濟在災後最先趕到現場救災，深受感動。

卓伯源說，慈濟最近卻為了慈濟大林醫院「佛陀問病圖」引發盜圖爭議造成傷害，而原創作者李健儀是國際知名的藝術家，卻則因智慧財產權被侵犯，抱著未竟的心願而忿忿不平，也可以理解。

針對此一紛擾不休的事件，卓伯源說，有必要從中化解，讓負能量轉為正能量，由於他目前是台灣上市櫃協會中台灣社團聯合會的會長，很多企業界都跟他有共同的理念，他才會萌生邀請企業界們一起努力，透過管道徵求慈濟及李健儀同意，做圓滿解決。

卓伯源說，既然慈濟也認為「佛陀問病圖」原創者是李健儀，雖然中間的過程出現問題，既已事過境遷，就不必再追究，而是活在當下，找出慈濟及李健儀都可以接受的方式，順利而圓滿解決。

他建議，如果慈濟及原創的李健儀都同意，由李健儀在慈濟大林醫院大廳，繼續完成未竟的畫作，這不失為兩全其美的辦法，更是展現勇於承擔的大愛力量。

卓伯源說，從慈濟、李健儀到企業界，他都有管道可以接觸，希望大家推一把，一起解決問題，消滅所有的不公不義，發揮及展現向上的力量。

彰化縣前縣長卓伯源卸任後，仍積極參與公益，日前攜手企業捐贈保暖羽絨外套給彰化家扶。圖／彰化家扶提供
彰化縣前縣長卓伯源卸任後，仍積極參與公益，日前攜手企業捐贈保暖羽絨外套給彰化家扶。圖／彰化家扶提供

卓伯源 慈濟 藝術家

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