低溫注意！今年已437人OHCA

強烈冷氣團發威，各地醫療院所非創傷到院前心跳停止（ＯＨＣＡ）人數增加，患者以年長者為大宗，但不乏有中壯年族群。根據消防署統計，全台各縣市消防局救護車接獲非創傷ＯＨＣＡ（到院無呼吸心跳）送醫人數，昨天高達五十四人，是今年元旦以來送醫人數最多的一天。

中央氣象署預報員曾昭誠指出，今天清晨輻射冷卻更加明顯，低溫範圍擴大，西半部及宜蘭近山區都有十度以下低溫機會。急診科醫師提醒，台灣心血管疾病盛行加上高血壓等疾病屬於「隱形殺手」，別輕忽低溫對性命的威脅，近期別省著開暖氣，有三高、肥胖者更應注意保暖。

強烈大陸冷氣團持續增強，合歡山前晚起陸續下雪，低溫加上水氣充足，昨凌晨起雪量更加明顯，大雪紛飛的場面，讓上山追雪的民眾很興奮，大呼「終於等到下雪了，超美」。

據消防署統計，截至昨天為止，今年ＯＨＣＡ人數已達四三七人。消防署指出，天冷，民眾常會使用電暖器，統計近三年電暖器火災發生件數及死傷件數，二○二二年有廿九次，造成五人死亡；二○二三年發生十六次，造成一人死亡，去年一月至十一月發生十二次，造成一人受傷。

曾昭誠表示，今天輻射冷卻更加明顯，清晨西半部及宜蘭近山區都有十度以下低溫機會，周二白天為未來一周最高溫，各地都有廿度，不過周三起，大陸冷氣團影響又降溫，各地夜晚及清晨都只有十三至十五度，預計持續到周五清晨。

至於未來一周降雪機會，曾昭誠表示，周二晚間起到周四清晨，中部以北三千公尺以上高山仍有降雪機率。

台大醫院急診醫學部代理主任張維典表示，低溫引發急症的時刻多在「清晨」，昨清晨送至台大的患者比往常多，多數是本身就患有重症，血管受低溫影響收縮，引發腦中風、心肌梗塞等急症送醫。

振興醫院重症急診醫學部代理主任田知學說，易因氣溫變化發生心肌梗塞、心臟衰竭、呼吸衰竭、猝死、中風等疾病的族群，為四十五歲以上男性、五十歲以上女性，患三高、癌症及抽菸或肥胖民眾也屬高風險群。

台安醫院急診醫學科主任韓昌旺說，天冷猝死不只發生在年長者，許多中壯年族群生活作息不良，不曉得自己有高血壓，也可能因氣溫變化而中風。他提醒，北部濕度高，會使體感感覺更冷，冷氣團來襲的期間「別省電不開暖氣」，室溫應維持在攝氏廿到廿二度，且即使在室內也要做好保暖，採洋蔥式穿衣法。