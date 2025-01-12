回響／助地方修危橋 交部：3年投入15億

本報陽光行動2023年專題報導老舊橋梁拉警報，全台近3成需維修橋梁礙於地方政府財政困窘等因素，無法如期維修，交通部公路局指出，今年起把村里道路橋梁納入改善範圍，3年將投入15億元補助地方改善危橋。

雲林縣政府2022年委託廠商檢測橋梁安全，共檢測1428座，有85座待維修，已陸續發包，目前僅剩18座，將於今年初完成維修，另有3座U4危橋改建中。交通工務局統計，雲林縣還剩7座危橋急需拆除重建，這些危橋年限多數已近一甲子，橋梁結構毀損，已不堪使用。

老舊橋樑成為交通不定時炸彈，聯合報專題報導後，當時交通部一度允諾全力協助，但許多非交通部管轄的村里道路橋梁仍無法獲得補助，雲林縣就有6座危橋梁未獲補助，無法拆除重建。

雲林縣政府交通工務局長汪令堯說，目前僅四湖海新橋由縣府轄管，重建總經費約1.36億元，中央核定補助1.15億元，地方自籌2100萬元，其他6座公所轄管，包括台西鄉3座，口湖、水林及麥寮鄉各1座，因非屬公路局的縣鄉道系統，至今尚未獲得補助。

去年凱米颱風後行政院長卓榮泰到雲林視察，縣長張麗善曾當面請命，後來交通部告知可提報中央補助，9月提報至今尚未獲得核示。

立委丁學忠日前邀公路局副局長林聰利到雲林會勘，爭取村里道路橋梁納入補助範圍，林聰利說，南方澳大橋意外後，全台橋梁總體檢，有部分村里道路橋梁是地方鄉鎮公所管轄，因經費拮据無法改善，交通部今年起納入改善範圍，預計3年投入15億元預算，補助地方政府改善，希望3年後全國沒有危險橋梁。

雲林縣長張麗善說，非常感謝中央能夠針對老舊橋梁進行改善，希望能夠盡快核定，確保用路人安全。