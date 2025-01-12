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串連高鐵 台鐵田中支線動工

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

串聯高鐵彰化站與台鐵田中站的台鐵田中支線工程昨天動土，交通部長陳世凱說，斥資80億元新建全長3公里高架鐵道，可串聯高鐵、台鐵，預計2031年完工通車，將打造台鐵第1個木構主題車站，對南彰觀光、通勤大有助益。

高鐵彰化站與台鐵田中車站距離3公里多，以往只能靠轉運公車接駁，轉乘不方便，許多彰化人寧可到台中搭高鐵，也讓高鐵彰化站乘客量低；彰化縣府、在地立委爭取台鐵田中支線，讓雙鐵轉運更方便。昨天動土典禮上，彰化縣長王惠美、藍綠立委陳素月、謝衣鳯等人都到場。

陳世凱表示，台鐵田中支線可串連高鐵，台鐵田中站也是集集支線的起點，將在高鐵站區新建新田中站，以木構為主體的現代化車站，未來田中將會有包括高鐵彰化站、台鐵田中站、田中支線的新田中站等3車站，可帶動田中鎮發展。

王惠美表示，彰化鄉親期盼已久的田中支線終於開工，田中小鎮素有「台灣米倉」美名，每年舉辦最具人情味的田中馬接松，未來高鐵與台鐵銜接起來，引進更多人流，可形成觀光廊道，帶動觀光產業發展。

王惠美當場拜託交通部長，希望加速台76線快速道路福興到溪湖延伸段施工進度，其次彰化鐵路高架化綜合規畫攸關彰化鐵路轉型，請中央協助推動；第三彰化有許多交通瓶頸，需要更多停車場，盼能得到支持。

台鐵 高鐵

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