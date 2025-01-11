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首次觀光諮詢會議1/22登場 關注國際市場、缺工等

中央社／ 台北11日電

交通部觀光署今晚表示，行政院觀光產業諮詢會議將於22日首度召開，預計諮詢台灣觀光發展策略、國際市場開拓、缺工、永續旅遊等議題。

觀光署發布新聞稿，行政院觀光產業諮詢會議（簡稱政觀諮）由行政院副院長鄭麗君召集42名部會副首長及民間委員，透過「部會合作、產業對話、專家參與」，產、官、學界共同協作，提出具體的政策建議及發展方向。

觀光署說，這次會議預計諮詢台灣觀光發展策略、國際市場開拓、缺工、永續旅遊等議題。

觀光署表示，行政院設立「政觀諮」為諮詢性質，有別以往「行政院觀光發展推動委員會（政觀推）」時期的運作模式，先蒐集委員關心議題，透過專案會議跨部會研商後，再召開政觀諮會議對外徵詢民間意見。

政觀諮配合觀光署組改及113年5月新政府上任後，即於113年8月13日確認委員名單，觀光署於10月蒐整建言後，由行政院副院長鄭麗君及政務委員史哲分別召會瞭解觀光重要議題及委員建言。

觀光署說，行政院秉持專案即時解決原則，過去針對促進國際觀光客來台、旅宿業缺工、花蓮震後振興等產業關心議題，已召開22次專案會議，並辦理2場產業座談會，即時協調觀光事務。

觀光署說，觀光發展易受外界環境影響，除透過行政院專案會議平台外協調跨部會觀光事務，交通部及觀光署針對觀光業界關心的議題，也舉辦多次座談會，傾聽業者建言。

同時，透過各層級觀光推動平台，擴大與部會合作，協同文化部、農業部、教育部等部會，共同壯大觀光產業，並攜手22個縣市政府觀光首長，定期召開觀光首長座談會，透過中央及地方各項觀光施政議題進行討論交流，齊心力拚地方觀光發展。

行政院 觀光署

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