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美女醫揭「這類」病人增加=變天 有人倒下照這SOP別慌

聯合報／ 記者賴昀岫林琮恩／台北即時報導
田知學說，有人倒下時，旁人撥出的一通電話，可能就是一條生命的關鍵。圖／取自布農Doc 田知學臉書
田知學說，有人倒下時，旁人撥出的一通電話，可能就是一條生命的關鍵。圖／取自布農Doc 田知學臉書

只要看病人量突然增加，且都是心血管疾病或腦中風，急診醫師就知道外面在變天了。振興醫院急診醫學部代理主任田知學提醒，氣溫驟降，急診室重症和到院前死亡的病人數增加，如果看到有人在自己面前倒下，且現場只有自己一人時，最重要的是拿起手撥打119，並以擴音模式空出雙手、遵從119指揮中心的協助，別擔心自己不會急救，「你的一通電話，可能就是一條生命的關鍵」。

田知學在臉書粉專「布農Doc 田知學」指出，如果你眼前有個人倒下，叫不起來，而現場只有你一個人時，最重要的第一步是，拿起手機馬上撥打119，接著開啟擴音模式、空出雙手，並由119指揮中心協助，幫助你評估病人狀況、指導你穩定病人、必要時教你心肺復甦術（CPR）的施行步驟，不用擔心自己不會急救，「當你撥打119時，專業的急救人員已經在路上，準備接手，你的一通電話，可能就是一條生命的關鍵」。  

很多人往往在憾事發生後，才後悔「如果當時怎麼樣，就不會怎麼樣」，最理想狀態當然是到處都有自動體外心臟去顫器（AED），每個人都會用CPR，如果不會急救至少要會求救，提醒民眾把握新的「叫叫壓電」口訣，也就是叫病人確定意識、請人拿AED、撥打119，患者倒下時，必須把握黃金4分鐘急救時間，否則腦部開始缺氧，恐出現失憶、智力退化等惡果，8分鐘內未急救，病人發生不可逆狀況也會增加。

田知學表示，現在智慧型手機非常方便，甚至還可以視訊，如果遇到有人倒下叫不醒，甚至是猝死，一般民眾沒概念也會慌亂，打給119會馬上派遣人員，也會依照當下狀況，協助判斷是否需有急救等，智慧型手機擴音功能，能讓施救者空出雙手，119人員也會鼓勵指導，如果不是很清楚，甚至可以透過視訊方式進行，還是大家即使不會急救，也要會求救。

田知學提醒，人體很脆弱，雖然很多環境中有冷、暖氣，但三高族群仍容易受氣溫變化的影響，氣溫變化大發生猝逝的機率就大，所以天冷就要注意保暖，建議不要在溫差改變劇烈的環境活動，如習慣早起運動的民眾，氣溫變化極大應考慮先不要外出運動；天冷泡溫泉雖然紓壓，但身體會直接面對溫度劇烈變化，因此有風險因子的族群，常會在泡澡或泡溫泉時，傳出憾事。

台安醫院急診醫學科主任韓昌旺說，區域醫院收到的OHCA病人多半比醫學中心少，最近一次收治的也是年長者，個案被家屬發現沒有呼吸心跳，送醫仍無法救回，中壯年個案則以心肌梗塞和中風較多，北部溫度降太快，「寒冬這幾天大家不要省著開暖氣，別因為省這幾天的錢，造成更大的問題」，建議室溫還是要保持在攝氏20至22度左右，並做好保暖。

韓昌旺表示，近期急診收治的患者，還是以呼吸道和腸胃道症狀為主，大概增加2成，嚴重到需要到急診就醫的流感患者，多半都是到診所就診後，體溫仍高達39、40度退不下來，需要到醫院急診治療。

患者 氣溫 醫學中心

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