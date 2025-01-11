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醫改會批健保總額基期計算遭扭曲 衛福部提3大原因喊冤

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社保司表示，健保總額基期計算邏輯未改，是因公務預算撥補時間差、醫界反應因故來不及執行新醫療項目、新冠疫情早成預估投保人數落差等3原因，才出現差異。本報資料照片
衛福部社保司表示，健保總額基期計算邏輯未改，是因公務預算撥補時間差、醫界反應因故來不及執行新醫療項目、新冠疫情早成預估投保人數落差等3原因，才出現差異。本報資料照片

衛福部日前公告今年度健保總額成長率為行政院核定的高推估5.5%，但醫改會及學者點出，衛福部更改基期計算模式，為扣除行政院公務預算金額及總額為執行部分，經計算實質總額成長率高達8.24%。衛福部社保司則表示，基期計算邏輯未改，是因公務預算撥補時間差、醫界反應因故來不及執行新醫療項目、新冠疫情早成預估投保人數落差等3原因，才出現差異。

醫改會表示，衛福部社保司始終未具體回應改變基期公式的科學評估依據，直接「政治決定」，導致計算方式扭曲、基期墊高，總額成長率被低估，過程缺乏審慎評估，是政治凌駕專業、架空總額協商程序，未執行的部分不扣減，更是侵蝕總額執行與管理精神，衛福部應對外說明總額基期計算原則與方法。

陳真慧表示，衛福部每年都依照健保法規定，在6月前擬定健保總額範圍，經諮詢健保會後，報請行政院核定，過去多在4月時向健保會說明，去年則在5月向健保會提出基期計算方式，並在6月初提至行政院。醫改會為健保會委員，如有疑問在會議中均可提出討論。

「行政院決議撥公務預算336億作為健保財務協助方案，是在6月中旬才確認。」陳真慧表示，衛福部在去年6月第一周將總額基期提報行政院，5月份向健保會委員說明時，尚無法得知行政院撥補款項多寡，才導致各界所說，基期計算時未能扣除由總額移出以公務預算支付的狀況。

醫改會質疑，積極計算補入前2年投保人口成長預估成長率與實際的差值，墊高46億元之多。陳真慧表示，人口差值是因為總額計算時，因為時間差異會採2年前的數據計算，109至110年因新冠疫情，許多民眾沒有回到台灣，至112年許多民眾已回到台灣，投保人口數差距經計算為46億，故在基期計算時，只是將數據校正回去。

針對西醫基層、中醫未執行總額在基期計算時沒被扣除，陳真慧說，每年健保給付都會有新增的醫療服務項目，醫界在執行新醫療服務項目時，因為眾多因素而無法執行，並提出特定原因表示，並非不願執行而是來不及執行，因此在基期計算時希望再給醫界一年時間，今年會再由健保署統計執行情況，決定是否扣除。

健保總額 行政院 衛福部

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